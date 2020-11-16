台中捷運開通首日！當地人曝「實測心得」：下雨絕對搭車

台中捷運綠線今（16）天試營運，除了展開為期一個月的免費試營運外，光是首日就吸引逾7萬人次搭乘，除了學生、上班族一早湧入外，更有不少市民湧入搶搭，見證歷史的一刻，而也有網友在PTT分享了搭乘心得，同時也分享實測上班路線和到高鐵站的距離、時間等資訊，掀起不少網友討論。

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原PO在PTT的台中版上發文，分享了台中捷運通車首日的心得，住在北屯的原PO和老婆特地一個搭捷運，一個騎電動車來計算到達上班地點的時間。經過原PO計算，兩人相差僅大約十分鐘，儘管騎車較為方便、快速，但原PO也提到「不過為了安全十分鐘值得，尤其如果下雨，我絕對要求她搭車」。

▲網友分享台中捷運首日通車狀況。（圖／翻攝自PTT）

接著原PO也搭著捷運到了台中高鐵站，不少在地人也跟著分享了台中捷運通車後的幫助，「文心中清到高鐵25分鐘」、「從高鐵搭到市區，計程車都要三百，有捷運就可以省不少了」，但原PO也提到只有一項缺點，「站外如果有ubike就更好了，不過我還是跟我老婆說，去買一台二手便宜的腳踏車就很快了！」。

台中捷運綠線通車後掀起討論話題，事實上，綠線從北屯總站至高鐵台中站，全線長約16.71公里，共18座車站，其中松竹、大慶、高鐵台中站可轉乘台鐵，並可在高鐵台中站轉乘高鐵，台中市長盧秀燕也表示試營運1個月提供民眾免費搭乘，12月19日將舉行正式通車典禮。（編輯：楊智傑）