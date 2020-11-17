NOW早報／「網軍製圖產業鏈」曝光！邱顯智嘆：傷害民主

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邱顯智認為，院會後記者會的主題，絕不是丁怡銘一人可以決定。丁怡銘扛起全責，掩護躲在後面的行政院高層，更凸顯了行政院高層的逃避推諉，「誰站在丁怡銘、周家鴻的背後，答案不言而喻」。
邱顯智強調，這些不負責任的言論，長期傷害行政部門的中立性，以及脆弱的民主言論市場。行政機關短期可能獲得網路輿論支持，但長期而言，只會造成社會的分裂與人民的不信任。
今日天氣／多雲到晴東半部零星雨 早晚涼白天暖溫差大
昨（１６）日各地大多為多雲到晴，中午以後在東北部地區及基隆北海岸有局部降雨，高溫約２６、２７度，而今（１７）日天氣和昨日相當類似，臺灣附近風場為偏東風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面的東半部地區及基隆北海岸有局部短暫雨；預測氣溫方面，各地清晨低溫約２０至２３度，高溫部份在東半部約２６、２７度，西半部可以來到２８至３０度，因此西半部日夜溫差較大，早出晚歸的朋友請依氣溫變化適時調整穿著。此外，１９日以前東半部（含綠島、蘭嶼）、基隆北海岸、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。
中職／德保拉勇奪MVP 中職31年頒獎典禮獲獎人一覽
中華職棒31年頒獎典禮今天進行，年度MVP最終由中信兄弟投手「三冠王」德保拉獲得，最佳新秀為統一獅林安可，而年度最佳進步獎得主則是統一牛棚投手鄭鈞仁。
莫德納新冠疫苗近95%有效！莊人祥：直接和藥廠接洽引進
美國兩家大廠莫德納（Moderna）與輝瑞（Pfizer）接連傳出新冠肺炎疫苗研發好消息，不過中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨（16）日晚間表示，莫德納研發的新冠疫苗沒有在世界衛生組織（WHO）的新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）第一波候選名單中，我方將會嘗試直接和藥廠接洽，並爭取購買。
莊人祥說，莫德納疫苗需要的冷鏈環境為-20度，比BNT需要-70度容易許多，我方先前就曾與莫德納公司接觸過，也會嘗試直接跟藥廠接洽、爭取購買，不過數量和價格都還要再跟廠商談。
88歲翁立遺囑！「千萬房產」給水果攤小販 辛酸內幕曝光
人一生終會遇到生老病死，多數有錢人也會在生前立遺囑，避免子孫爭產不止。在中國大陸就有一名88歲老翁在遺囑中寫下，自己若過世「千萬房產」要全給住在附近的水果攤小販，辛酸的背後原因也曝光。
台中捷運開通首日！當地人曝「實測心得」：下雨絕對搭車
台中捷運綠線昨（16）天試營運，除了展開為期一個月的免費試營運外，光是首日就吸引逾7萬人次搭乘，除了學生、上班族一早湧入外，更有不少市民湧入搶搭，見證歷史的一刻，而也有網友在PTT分享了搭乘心得，同時也分享實測上班路線和到高鐵站的距離、時間等資訊，掀起不少網友討論。（編輯：王柏文）