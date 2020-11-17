為何大學情侶出社會容易分手？過來人嘆3關鍵：真的抱歉

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這位網友在 PTT WomenTalk 板上PO出一篇「為何大學情侶多數以分手收場？」的文章表示，「台灣國高中時期每天忙讀書焦頭爛額，到了大學才稍微有喘息的機會，多數人的戀情也在大學時萌芽，撇除掉太挑或是有社交障礙的人，多數人在大學時期都會有交往的對象」，但原PO接著不解的說「明明大學時的戀愛是最單純的，彼此也經歷過很多風風雨雨，但我周遭大學情侶畢業後還一起走到最後的，不到1成」，甚至更坦言「多數都是在畢業2年內就分手，儘管之前在一起可能5、6年甚至快10年的，大學畢業後說分就分，然後出社會交往的對象，明明不如學生時代交往的那麼深入，卻很多人突然就選擇步入婚姻」，這也讓原PO疑惑「真的很好奇，為什麼大學時代的情侶，往往在畢業後多數以分手收場呢?」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛表示「在學校還沒有事業的影響」、「學生時代女人對男人的硬條件價值感受還沒有很深，加上認識的對象比較侷限，工作之後更加頻繁遇到更高位階的男人時，跟剛出社會的普通男生相比，真的差多了」、「是說那種一方升學另一方出社會那種，分手機率幾乎100%」、「價值觀和人生步調的差異會隨著出社會和時間增加變得更明顯，學校交往十年不見得比得上三十歲後一年」、「出社會賺的少就先被淘汰」。
甚至更有知情人點出3點關鍵，分別為「對社會認識不足」、「對對方認識不足」和「對自己認識不足」，「學生情侶在大學畢業後，『共同的未來在哪裡』是最嚴苛的考驗，男生畢業後有兵役的問題，所以女生通常比男生早進入穩定的職場，而服兵役的男生卻還沒有一個可以準確預測的未來，在這段沒有保證的時間，其實每分每秒都是在消磨兩人學生時代累積的愛情，如果男生來得及在感情消耗完前找到工作，就能度過這個難關，如果來不及，那只能說抱歉」。（編輯：王柏文）