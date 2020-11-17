乘客車內放屁！Uber司機「嚇到開窗」結局曝光：怎會這樣
乘客車內放屁！Uber司機「嚇到開窗」結局曝光：怎會這樣
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-17 08:44:44
乘客搭乘「Uber」只需透過手機app，設定好上下車地點，並使用信用卡付款，便可輕鬆叫車。不過，13日一名Uber司機在臉書社團《UBER DRIVERS TAIWAN（台灣優步）》表示，遇到有乘客在車內放屁，打開車窗透氣卻慘收負評，貼文立刻釣出許多專業司機分享「神解救法」。
原PO表示，自己還是一名新手司機，當日載到一位搭乘「菁英PLUS」客人，乘客竟直接在車內放屁，他忍到受不了，隨手開窗透風，最後竟然收到乘客給予差評，讓他感到相當錯愕又不解，無奈求助廣大網友。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我會被你的發問題逗笑了」、「屁太強大！戴口罩還抵擋不住！」「評分不能當飯吃，錢錢進來最重要」、「很標準的惱羞成怒」、「口罩再多戴一層」、「怎會這樣哈哈哈哈哈哈」、「我跟你相反，遇到一個客人知道自己放屁，馬上開窗戶，直接說他放屁了」。不過，也有許多內行司機分享不動聲色的解決方法，「下次偷偷將冷氣內循環切成對流，不動聲色就會有五顆星，呵呵呵」、「這時候空氣濾清器就很有用」、「我遇過，我笑笑的說噢～今天晚上吃很好喔，哈哈哈哈然後順手開了窗，客人也是笑笑的自己開窗」；但也有網友指出「我這禮拜都沒開，突然多了好幾顆星，好奇你們怎麼知道到底誰給的星？」「客人不一定會馬上評」。（編輯：賴詠璿）