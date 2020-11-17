台中憑啥蓋捷運？對比高雄「單日數據」狂被打臉：搞笑嗎
台中憑啥蓋捷運？對比高雄「單日數據」狂被打臉：搞笑嗎
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-17 10:20:10
台中捷運綠線昨（16）日試營運，除了展開為期一個月的免費試營運外，光是首日就吸引逾7萬人次搭乘，除了學生、上班族一早湧入外，更有不少市民搶搭，見證歷史的一刻。對此，就有網友在PTT八卦版提到「台中憑什麼蓋捷運？」並提出高雄捷運的單日運量和台中做對比，貼文曝光引發網友兩極看法。
原PO表示，高雄捷運有兩條，且要收費，目前每日運量約14.5萬人次；台中捷運目前僅有一條，免費搭乘，每日運量約7萬人次，不禁疑惑地說「台中捷運免費都贏不了高雄收費，高雄捷運被天龍人被罵得要死，那台中呢？」反問「台中憑什麼蓋捷運？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「第二大城」、「台中捷運蓋得好，會比高雄坐的人多」；不過，大多網友認為「你拿一條通車12年的捷運單日運量比試營運一天的捷運運量，搞笑吧」、「你知道台中光公車運量就屌打高捷＋高雄公車的運量嗎」、「高雄兩條交叉路網才跑出14萬」、「還太早」、「過早評價」。事實上，高雄捷運自2008年3月9日營運至今已12年，為台灣第二座投入營運的大眾捷運系統、首座機場聯絡軌道系統、首座輕軌運輸系統，以高雄市區為中心，向高雄市的郊區提供服務。據高雄捷運公司運量統計表資料顯示，109年10月份日平均總運量（紅線＋橘線）為14萬4706人次。（編輯：賴詠璿）