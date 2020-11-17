新北耶誕城超級無聊？網曝「每年擠爆真相」：這能不哭嗎
新北耶誕城超級無聊？網曝「每年擠爆真相」：這能不哭嗎
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-17 10:56:37
一年一度的新北市歡樂耶誕城在13日正式點燈，雖然每年主題不盡相同，但型式幾乎相同，不過儘管如此，每年到了活動期間，板橋區總是擠滿觀光人潮，也順應帶動周邊旅宿住房率。對此，就有網友討論「新北耶誕城每年就那樣，為何都塞滿人？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「新北耶誕城又來了，但去過之後就會發現，明明沒有什麼特別的，投影用網路看也會有，為何每年都這麼多人想要去那邊人擠人，板橋每年11月至12月都好塞車啊」。貼文一出，網友紛紛回應「免錢、氣氛好適合約會、交通方便」、「有捷運到又免錢，鐵定衝了」、「會問這問題的通常沒有男女朋友」、「氣氛是真的好，朋友在那邊告白成功」、「適合約會，主要免錢」、「免錢又能看到這種還行吧」、「之前有人陪就很喜歡去，現在單身一點也沒興趣...有洋蔥」、「免錢氣氛又好的約會地點，會問的通常沒另一半，真的哭了」。新北市歡樂耶誕城日前已經正式點燈，一路開城至明年1月3日，範圍從市民廣場、站前廣場、萬坪公園至府中商圈，會場周邊實施彈性交通管制，入城須全程配戴口罩、現場禁止擺攤與飲食，民眾若要前往旅遊要特別注意。（編輯：張嘉哲）