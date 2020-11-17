公司實習開電腦嚇瘋！他驚「變天選之人」 網勸：會出事
公司實習開電腦嚇瘋！他驚「變天選之人」 網勸：會出事
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-17 11:16:38
不少公司都會開設實習生的職缺，讓未踏進職場的學生，或對該產業有興趣的求職者，對工作及業界產生一定程度的了解。不過，就有網友指出，自己到一間外商公司實習，某天打開電腦卻發現能瀏覽機密文件，讓他興奮直喊「成為天選之人！」但就有過來人卻急忙勸戒「對你沒任何好處！」
原PO於PTT Salary板上發文，表示最近在一間外商公司實習，電腦內有個資料夾大多數人都能存取，但也有少數資料夾無法存取的。然而他近期就發現，「居然有這個資料夾的權限，全公司才不到十人有權限甚至其他人權限也只能閱覽，我卻有編輯的權限」，讓他懷疑恐怕是權限開放的疏失。他透露，該資料夾內存放著其他人的薪資和福利資料，這就讓原PO著急提問，「這個情況下，我到底該不該上班的時候說明一下，還是裝傻，然後繼續當天選之人，要是哪天被抓包就說我不知道原來有這個資料夾存在？」
問題一曝光後，就引來不少網友討論，但許多人紛紛狂勸原PO別再開啟檔案，「真要查。你的點閱都要紀錄軌跡...安靜低調平安喜樂」、「紀錄都能看到你有打開來看過」、「不是你可以看的東西真的不要點開看吧？會出事」、「當作沒看到吧！沒事不會有人去查開過的紀錄，除非你自己大嘴巴」。甚至也有網友建議早點告知，「你能看到誰有權限，就代表說那些人也能看到你，所以建議要說」、「還是趕快坦白吧！有這種權限對你沒任何好處，遲早會被發現的」、「外商重視integrity，你看得到卻不講，是想等著被發現後被『積極處理』嗎？這不是天選之人，這是對於你身為一個職人的道德感的考驗，希望原po可以做對的事」、「這東西有營業秘密法的問題，我是建議快跟上頭講不然被挖坑，有時候不是離職這麼簡單而已......」。（編輯：陳雅雲）