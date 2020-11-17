新竹特有種？結實累累「安全帽樹」　在地人笑翻：新地標

台灣素有「竹風蘭雨」的說法，新竹的風已經成為地方特色，新竹風大更在網路上衍生出許多趣味話題。不過你知道新竹不僅僅是風很大而已，還有特別的「安全帽樹」嗎？有網友就分享當地路樹照片，只見樹上滿滿掛著好多頂安全帽，讓大家全笑翻，直呼這是「新竹新地標」！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 有網友在臉書社團《新竹大小事》發文，笑稱「我知道新竹風大，所以帽子掛樹上比較安全嗎？」原PO並分享了一張路樹的照片，照片中可以看見，看似平平無奇的路邊行道樹上，高高低低掛著10頂安全帽，遠遠看去就像是一棵結滿「安全帽果實」的樹，確實十分特別，讓外地人看得摸不著頭緒。▲網友發文全文。（圖／翻攝自《新竹大小事》臉書社團）笑翻的網友紛紛留言回覆說，「新竹的樹葡萄都長這樣，你不知道嗎」、「有時候地上會掉幾顆成熟的，還會滾到文具王門口」、「全新竹最安全的一顆樹」、「這是由義大利名設計師Sit Down Please最新創作的裝置藝術」、「11月是安全帽樹結果實的季節，要等明年1月成熟了才能採收喔」、「新竹新地標：風之神樹」、「我晚點也去掛一頂，許願一下」、「哈哈哈，新竹的都會傳說之一」、「把帽子在空中甩，把帽子都丟上來，把帽子都扣起來」。另有不少網友推測安全帽樹的由來，「應該是被風吹掉，不知道誰的就掛樹上比較安全也等待認領回去吧」、「應該是安全帽在風中飛了好幾天終於被這棵樹擋下吧」、「是怕樹飛走...」、「那些應該是本來掛在車上，但車子倒了，滾在一地，無法得知哪個是原車所有，只好掛在樹上招領。車子可能是最近新竹強風吹倒的，尤其是只立側柱」。（編輯：倪浩軒）