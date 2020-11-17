小資女靠男友養？朋友驚「真的ok嗎」　網曝後果：沒得怨

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這位網友在 PTT WomenTalk 板上PO出一篇「身邊有朋友都靠男友養，房租／生活費／雜支全部都依靠男友，明明自己也有工作，卻都只花男友的薪水過活，自己的錢拿去享樂買包包等等的，有多餘的就存下來，但也是存在自己的帳戶裏，沒有要與男友共享的意思」，原PO也直言「男生薪水是真的比較多啦，也沒聽說男方有什麼抱怨啦，不過還是想問這樣是不是不大好？畢竟大家都是一樣辛苦工作，其中一方也沒有責任要去負擔另一方所有開銷吧？」。
原PO也坦承，「我也有男友，男友也賺比較多，但我平時也是一樣花自己錢過生活，不會主動跟他要錢，出遠門玩還是會帶上並使用自己的錢包，我賺的我自己花，有剩就存，他賺的也是由他決定如何使用，我自己是覺得花別人的錢，然後存自己的錢又不與對方共享，這樣有點不ok...認真想看大家想法」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「這就是人性，角色換過來也一樣啦」、「願打願挨...」、「自己甘願就好，不要跟別人比較」、「對女生來說各取所需啦...男生通常就是包養心態，通常同時包好幾個女生也沒得怨」、「覺得他們情侶雙方覺得沒問題就沒問題」、「沒有什麼好不好只有雙方接不接受，並沒有世界公定規則」、「男生不是笨蛋，女方一定有提供某些價值讓男生願意這樣付出，只是外人不一定看得到那些價值」。（編輯：王柏文）