丁怡銘因牛肉麵風波請辭 鄭運鵬：當發言人保證有風險
丁怡銘因牛肉麵風波請辭 鄭運鵬：當發言人保證有風險
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-11-17 12:28:11
行政院發言人丁怡銘日前烏龍點名北市牛肉麵冠軍「皇家傳承牛肉麵店」用含萊克多巴胺美牛，引發軒然大波。丁怡銘堅持向行政院長蘇貞昌請辭負責，蘇貞昌在慰留不成後，15日晚上已經勉予同意丁怡銘辭去職務，立即生效。綠委今（17）日表示，作文宣有賺有賠，當發言人要承擔風險。
媒體詢問國民黨立委質疑行政院有8人小組，他們是做梗圖打擊在野黨的中央廚房？民進黨立院黨團幹事長、立委鄭運鵬表示，牛肉麵事件讓國民黨撿到槍，這部分他們太小提大作，以前行政院有新聞局，現在沒有了，所以應付現在網路媒體時代，有些快速資訊需要做淺顯易懂的圖，很多部會小編都是做這些圖說讓大家理解很難懂的政策。鄭運鵬說，過去藍營說農委會有1450，這些都是亂說，但是仍建議行政院在這次事件後要更謹慎，但是小編的活潑度不需要改。
鄭運鵬開玩笑說，我自己也長期擔任各級發言人的工作，犯過很多大小錯誤，很清楚做文宣有賺有賠，發言人有不保證絕無風險的職務特性，但是國民黨無限上綱，甚至要政治追殺發言人和基層小編，覺得沒有必要。