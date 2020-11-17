拿吐司機烤牛排！正妹大口咬成品 網一學崩潰：在醫院了
拿吐司機烤牛排！正妹大口咬成品 網一學崩潰：在醫院了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-17 12:11:06｜update2020-11-17 12:15:44
牛排由於擁有多種料理方式，且其香氣迷人，還能做出不同熟度的口感，因此深受不少老饕喜愛。美國一名女子茱麗葉（Juliette）先前於網路上教學「吐司機烤牛排」，然而她將影片PO上網路後，沒想到引起大批網友反彈，更有人崩潰直喊「我今天嘗試了一下，而現在我在醫院裡」。
據英國《太陽報》報導，TikTok上一名美國用戶茱麗葉上傳一則以「為男友煮牛排」為主題的影片，影片中她將2塊牛排硬塞進烤吐司機的洞孔，隨後調整成中火按下開關，經過反覆多次的烘烤，中途還曾翻面。等待牛排外表熟透後，她就將其夾出放在盤子上，隨後淋上烤肉醬。最後茱麗葉還拍下大口咬下牛肉的畫面，文末還標記「主廚（chef）」的標籤。
該影片曝光，一瞬間就在網路上引起極大迴響，但大批網友卻紛紛表示無法認同，「如果我有一個女朋友這麼做，不管牛排多好吃，我都會和她分手」、「我到底看了甚麼」、「拜託別這樣」，甚至還有人開玩笑直呼「我今天學著做了，我現在在醫院裡」。
報導中也提醒，雖這看似是快速烤牛排的方法，但烤吐司機被生肉汙染後必須進行深度清潔，且更重要的是，該做法不太可能將牛排煮透，會變成外面熟、中間生的半熟肉。（編輯：陳雅雲）