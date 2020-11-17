追贈朱冠甍褒揚令 蔡英文：你的任務結束了
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-11-17 12:23:48｜update2020-11-17 12:24:55
飛官朱冠甍在11月29日駕駛F-5E戰機時，疑因戰機右側發動機失效墜海，朱冠甍在距離加路蘭海預約1公里處緊急跳傘、落海，經急救後仍不幸殉職；今（17）日的告別式中，蔡英文總統親自到場追贈褒揚令，感謝朱的犧牲奉獻，更盼國軍能化悲憤為力量，同時以三軍統帥身分下達指示：「冠甍，你的任務結束了」。
朱冠甍上個月29日清晨執行飛行訓練，才起飛2分鐘，就發現右發動機疑似失效，隨即通報塔台，並緊急跳傘後落海。搜救人員將朱冠甍送往台東馬偕，經急救後仍不治死亡。空軍司令部今天上午於台東志航基地為朱冠甍舉行告別式暨追晉儀式，並由蔡英文親自到場頒發褒揚令；蔡英文在向朱冠甍獻花行三鞠躬禮後，一一向家屬安慰致意，場面肅穆哀戚。
而蔡英文在致詞時表示，朱冠甍在執行訓練任務時因公殉職，是國軍的損失，也是國家的損失，為此向他致上最高敬意，感謝他為國盡忠、犧牲奉獻。國家安全必須要有國軍守護，盼國軍務必把悲傷化為力量，繼續堅守崗位，不僅是為了保衛國家，也是代替朱冠甍守護家人，這也是懷念他最好的方法。蔡英文也以三軍統帥身份下達指令：「冠甍，你的任務結束了。謝謝你。」也特別要求國防部從優撫恤朱冠甍家人；空軍更派出4架F-5E／F老虎戰機以「追悼隊形」通過基地上空，象徵烈士的3號機單機脫離、垂直升空，代表任務完成，同時向朱冠甍中校致敬。