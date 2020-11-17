暗藏圖利校董玄機？高教工會揭私校退場條例3漏洞

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暗藏圖利校董玄機？高教工會揭私校退場條例3漏洞

記者黃仁杰／台北報導

calendar_today2020-11-17 13:41:14

暗藏圖利校董玄機？高教工會揭私校退場條例3漏洞
▲高教工會今（17）召開記者會，批教育部今年9月送進行政院的《私校退場條例》暗藏圖利私校校董玄機。（圖／高教工會提供）
高教工會今（17）召開記者會，批教育部今年9月送進行政院的《私立高級中等以上學校退場條例》草案（簡稱《私校退場條例》草案）漏洞連連、暗藏圖利私校校董玄機，並指出，許多條文不但無法解決問題，甚至為私校高層保留利益空間，恐加速「師生退場，董事發財」。
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高教工會批評該草案，至少包括「三大漏洞，兩大缺失」，包含專案輔導未達3年，仍可回歸《私立學校法》逕行改制、合併、停辦、或改辦其他事業，即可規避退場條例全面改派公益董事停招停辦，並立即解散後校產歸公的義務。
另外，私立大專竟要五成以上系所師資質量違反法定標準才要「預警」，未改善才要被「專案輔導」，除此之外，教育部草案讓私校只要縮減學校規模，如僅招收一系一班，全校僅數百人，儘管違背了當初獲特許經營私立大學或學院的容量承諾，使得教育資源使用缺乏效率，卻就能夠規避依退場條例受輔導、退場、校產歸公。

第三，儘管私校按照退場條例草案經專案輔導3年為改善，草案仍預設於停招1年後停辦，讓入學學生轉學，以致於停招時二年級、三年級的學生，於其二升三、三升四時，仍要面臨強制轉學，不符待既有學生畢業才停辦的原則。

第四則是未納入私校併入公校的「公私併」可能。第五是缺乏對教職員轉銜安置工作之具體保障，無任何幫助教職員轉銜安置工作的設計，從過往永達學院退場的案例來看，、退場時約65名教師，最後僅有約2名在他校取得專任教職，其他多數僅能低度就業、擔任兼任教師、返鄉務農、從事體力勞動，這該是有意立法時應積極改善的課題。

高教工會痛批，教育部過去20年來多名高官退休後轉任私校擔任校長、副校長，主秘、講座教授等一級主管職位，已使教育部與私校形成利益共生關係，讓《私校退場條例》漏洞百出，讓私校高層仍能有機會能圖謀改辦利益。
高教工會指出，《私校退場條例》在2020年4月教育部草案初版出爐時，都還沒有如今第24條「專案輔導未達3年即可改制、合併、停辦、或改辦其他事業」這樣的條款，因此向行政院長蘇貞昌喊話，若行政院不全面改正、貿然推行，勢必將製造新一波的高教災難。
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