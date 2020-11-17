和朋友約吃飯！男友硬跟還拒AA 「超扯理由」曝光全譙翻
和朋友約吃飯！男友硬跟還拒AA 「超扯理由」曝光全譙翻
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-17 14:43:10
近年來男女交往是否該使用「AA制」來支付出遊約會的費用，已經成為熱門議題。近日，一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》貼文提到，前男友什麼都愛斤斤計較，她和朋友出門，前男友也堅持要跟，甚至要求原PO幫他付飯錢，理由曝光之後更讓全場網友紛紛看傻。
原PO提到，前男友顛覆她對於情侶的AA制觀念，曾有一次兩人一起去逛夜市，對方沒帶錢包，兩人總共買了兩盒各100元的壽司，前男友又接著說很想吃情人果，但要100元好貴，原PO體貼的說「不然我們各吃一半？」便買了情人果回家，並提醒前男友「記得給我150元喔！」直到隔天，原PO請前男友幫忙送水跟午餐到公司，他立刻說「欸！你等等給我15塊，我找妳一塊，你這裡164」，就連1元也要斤斤計較，讓原PO有些錯愕。原PO指出還有更奇葩的事情，就是只要她跟朋友一起出門，前男友都會自己堅持要跟，且都不會帶錢包，因為他覺得是原PO自己要跟朋友出門的，所以必須幫忙付他的飯錢。最後兩人分手時，前男友也直接將同居時使用的傢俱通通搬空，只留下一條延長線給原PO，她無奈表示「情侶想要AA我很贊成，但千萬不要單方面的AA。我對於朋友、情侶，從來都沒有吝嗇過，但如果喜歡計較，我也會計較」。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「這不是AA制吧？這是A你制吧」、「他不是AA，是貪小便宜小氣成性了吧」、「這不是AA這叫自私」、「這樣幹嘛在一起，單身不是更好」、「很狂欸！這種男生還找得到女朋友」。（編輯：賴詠璿）