男友趁睡覺「偷做1事」！她痛醒後秒分手 眾一看火大了
男友趁睡覺「偷做1事」！她痛醒後秒分手 眾一看火大了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-17 16:33:36
男女成為情侶後，可能會因對方的一句話或一個小動作，而讓彼此的關係產生摩擦。近日，就有網友抱怨，她一直很抗拒折手指這件事情，男友卻在睡覺的時候折她的手指，馬上痛到醒來，最後提出分手，貼文一出也引起網友討論。
原PO在《Dcrad》表示，男友一直都有折手指的癖好，但是她從小到大都沒有折過也學不會怎麼折，而男友折完手指又跑去折腳趾，看他天天折，折的好像很開心一樣，有一次好奇心之下，她叫男友教怎麼折手指，結果男友拿她的手指做示範，「當下我被折的瞬間，真的把祖宗十八代的髒話都給罵出來了」。原PO指出，後來就很抗拒折手指這件事情，並且已經再三跟男友說很不喜歡被折手指，很痛很不舒服，但對方卻一直講不聽，最扯的是，男友竟然趁她在睡覺時，偷折她的手指，讓原PO痛到醒來，最後向男友提分手，「他說我因為折手指跟他分手很小題大作？」貼文一出，許多網友也紛紛回應，「折別人手指是怎麼了」、「幹嘛折別人的，他被提分手活該」、「為什麼我覺得男友是太白目」、「有點詭譎的嗜好，折人家手指」、「折手指關節會變粗，沒辦法恢復很醜噢！而且不會折的人是真的蠻痛的」、「折別人手指是有什麼問題」。（編輯：許智超）