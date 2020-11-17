周玉蔻力挺丁怡銘！喊拒吃「皇家傳承牛肉麵」 網全戰翻
周玉蔻力挺丁怡銘！喊拒吃「皇家傳承牛肉麵」 網全戰翻
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-17 16:31:49
新北市皇家傳承牛肉麵事件導致行政院發言人丁怡銘辭職下台，後續風波不斷延燒，對此，資深媒體人周玉蔻昨（16）日在臉書發文，指稱皇家牛肉麵是這一波吵鬧聲中唯一的受益者，此外，周玉蔻也發出「拒吃」皇家牛肉麵的宣言，再度引燃話題。
行政院發言人丁怡銘日前點名北市牛肉麵冠軍「皇家傳承牛肉麵店」使用含萊克多巴胺美牛製作，引發軒然大波，而被點名的業者「皇家傳承牛肉麵」無奈秀出檢驗報告自清，丁怡銘趕緊道歉並業者訂100碗牛肉麵致歉賠罪，卻又遭人抓包收據出現行政院統編，眼看事件風波越燒越大，丁怡銘隨後道歉並請辭卸任。對此事件，資深媒體人周玉蔻在個人臉書表示，業者根本是這一波吵鬧聲中唯一的大賺白賺的受益者，一個小老闆居然還落井下石，實在不厚道，她認為「丁怡銘又不是做了什麼十惡不赦的大壞事，藍營和柯黨趁機踢幾腳也就罷了，綠營裡好幾個繼續在傷囗上灑鹽的，就不必了吧」。
周玉蔻接著要民眾「拒吃」皇家牛肉麵，她指出「牛肉麵好吃標準太多了，光是萊劑0.001不也是萊劑牛嗎，這樣就了不起？也太廉價了吧」。許多網友看到周玉蔻的發文，紛紛留言「根本是提油救火」、「拒吃萊牛，卻巴不得吃萊豬？」、「資訊還沒更新到最新進度嗎」、「這輛消防車是油罐車冒充」、「丞相，怎麼又起風了？」，不過也有網友覺得，「全民一起拒吃」、「這種不饒人的氣度，就算是免費的，我也不屑吃」、「只能這麼說，有人得了便宜又賣乖」、「支持蔻蔻姐，拒吃皇家牛肉麵」。（編輯：許智超）