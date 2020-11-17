馬桶旁水槍有啥用？水電師傅一解答 全場驚：我媽都不信
馬桶旁水槍有啥用？水電師傅一解答 全場驚：我媽都不信
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-17 15:47:48
你是否曾經注意過家中的馬桶旁，總會安裝一個小小的「水槍」，只要按壓就會噴出水柱，不論是拿來清洗馬桶上髒污，或者清潔地板都非常方便，但這竟然是錯誤的行為！近日，就有網友分享自己與水電師傅聊到這把掛在馬桶旁的小水槍，沒想到「真正用途」曝光後，引發網友熱議。
原PO在「爆廢1公社」貼文指出「我一直以為這支水槍是洗馬桶的耶！最近因為店裡裝修，我發現馬桶旁邊沒有裝，我就問師父說『為什麼少了一支槍呢』，水電師傅直接回說，那是洗屁股的啦！」這讓原PO突然恍然大悟，原來自己誤會這麼多年，但他也不禁思考，如果在外面餐廳或者共用廁所，真的會有人拿來沖洗屁股嗎？我想應該很多人都以為這是洗馬桶的吧？貼文一出，網友紛紛回應「啥啊！這明明是洗馬桶的啊，太震驚」、「我也以為是洗馬桶＝＝水柱超強耶」、「怎麼可能是洗屁股啊，傻眼」、「我跟我媽說這洗屁股的她跟本不相信」、「我一直以為是沖地板的欸」、「我也認為是洗馬桶的，會有人在外面的公廁或店家廁所使用這洗屁股嗎？」、「不可置信...用錯5年以上，超傻眼」。（編輯：張嘉哲）