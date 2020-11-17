台灣咖啡節將「啡同凡響」　舌尖上的咖啡創意料理

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2020台灣咖啡節將以有別往年的風貌呈現，民眾可以在燈光及星空的陪伴下，度過令人難忘的咖啡假期，整個古坑都是主場，越夜越熱鬧；活動期間除了咖啡飲品，各項咖啡創意料理也不容小覷，因而今（17）日上午特別在華山遊客服務中心舉辦「2020台灣咖啡節-舌尖上的華山咖啡創意料理上菜秀」，特別邀請張景科、劉慶松、劉易騰、王瀅惠、林貝珊等莊園業者及華山咖啡耆老們一同來手沖咖啡、口說歷史，在咖啡香氣中，聽耆老們述說著古坑咖啡的古往今來，讓已有18年歷史的台灣咖啡節更有意義。
華山店家也端出拿手咖啡創意料理讓大家享用，有山海觀咖啡莊園的麝香蜜咖啡、沙巴翁水果焗、綠咖啡；奶油巴士的咖啡染生吐司；華山小吃的咖啡胡椒苦茶油雞、雞大俠的咖啡雞捲、咖啡雞湯；阿嬤私房菜的醬燻咖啡雞、咖啡麵；維野那咖啡的薰衣草拿鐵鍋等等，充滿濃濃咖啡香味及創意，不只好吃也有在地特色。
副縣長謝淑亞副縣長表示，古坑是台灣咖啡的原鄉，台灣咖啡節也已走過18個年頭，從稚嫩走向成熟，古坑咖啡成長史也充滿許多人的回憶，這次記者會邀請了咖啡耆老們出席，更有承先啟後的意義，各個店家的咖啡創意料理也為咖啡注入新的活力，讓更多人可以接受咖啡，也能為咖啡產業開拓不同的視野。
農業處長魏勝德表示，2020台灣咖啡節地點選在景色怡人的華山國小與綠色隧道，讓大家可以享受美食、音樂，野營市集也會展售咖啡創意小物及咖啡創意料理，帶給大家對咖啡不一樣的想像，歡迎遊客們多到古坑走走。