出席台美商會年度會員大會　蔡英文：盼與美簽署雙邊貿易

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蔡英文指出，許多國家因疫情衝擊，不得不關閉邊境、限制社區活動，甚至停課，導致全球經濟衰退。歐、美的第二和第三波疫情更讓情勢雪上加霜。所幸台灣在政府與人民共同努力下，防疫有成，挺過這場嚴峻的挑戰。
最新的資料更顯示，台灣在疫情期間，仍維持了良好的經濟成長；第3季的經濟成長率為3.33%，穩居亞洲四小龍第一。如此優異表現的主因，就是台灣毋須封城，公司行號及工廠營運如常，讓台灣經濟穩定，能持續供應全球的經濟需求。整體而言，台灣因為經濟靈活調適而能夠安然度過全球最嚴重的經濟衰退。
蔡英文也提到，美國商會今年發布的「商業景氣調查」（Business Climate Survey）及「台灣白皮書」（Taiwan White Paper）讚揚台灣經濟繁榮，更有近7成會員對未來3年台灣的經濟前景表示樂觀。在這樣充滿不確定的時代，在在印證台灣經濟的韌性，而政府團隊也正積極深化全球經貿夥伴關係，創造雙贏互惠榮景。
蔡英文指出，過去幾個月來，台美關係持續增溫，在經貿方面尋求新的合作領域。美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）9月訪台也反映出台美經貿關係的潛力無窮。期間，她和克拉奇會面，暢談台美經貿夥伴關係，柯拉克次卿也和政府相關部會首長會晤，成果豐碩。現在也正在全力籌劃「台美經濟繁榮夥伴對話」，希望藉由這個新平台，可以在供應鏈重組、技術、基礎設施和能源等領域獲得更多合作的機會。
台美9月簽署的《基礎建設融資及市場建立合作架構》於上月底召開視訊工作會議。此一架構讓台美深化技術交流和資訊共享，來帶動印太區域基礎設施的投資，並確保供應鏈的堅韌和永續發展。不過蔡英文也強調，很多有關台美緊密夥伴關係的進展，而簽署雙邊貿易協定才能更加鞏固雙方關係，進一步發揮台美產業的互補性，創造更多商機，讓彼此互蒙其利。