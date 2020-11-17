出席台美商會年度會員大會　蔡英文：盼與美簽署雙邊貿易

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出席台美商會年度會員大會　蔡英文：盼與美簽署雙邊貿易

記者劉育辰/綜合報導

calendar_today2020-11-17 16:39:16

蔡英文
▲蔡英文出席台灣美國商會2020年度會員大會。（圖／總統府提供）
蔡英文總統今（17）日午間出席台灣美國商會2020年度會員大會，期盼與美國簽署雙邊貿易協定，進一步發揮台美產業互補性，創造更多商機，讓台美經濟夥伴關係更上層樓。
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蔡英文致詞時表示，這是她第2次以台灣的總統身分參加美國商會年度會員大會。首先恭賀「台北市美國商會」正式更名為「台灣美國商會」（AmCham Taiwan）。金奇偉（C.W. Chin）會長8月和她見面時，就分享了這則喜訊；她很高興今天和大家一起見證這項宣示，深信該商會未來將持續在台美的經濟夥伴關係發展上扮演重要關鍵的角色。
蔡英文指出，許多國家因疫情衝擊，不得不關閉邊境、限制社區活動，甚至停課，導致全球經濟衰退。歐、美的第二和第三波疫情更讓情勢雪上加霜。所幸台灣在政府與人民共同努力下，防疫有成，挺過這場嚴峻的挑戰。

最新的資料更顯示，台灣在疫情期間，仍維持了良好的經濟成長；第3季的經濟成長率為3.33%，穩居亞洲四小龍第一。如此優異表現的主因，就是台灣毋須封城，公司行號及工廠營運如常，讓台灣經濟穩定，能持續供應全球的經濟需求。整體而言，台灣因為經濟靈活調適而能夠安然度過全球最嚴重的經濟衰退。

蔡英文也提到，美國商會今年發布的「商業景氣調查」（Business Climate Survey）及「台灣白皮書」（Taiwan White Paper）讚揚台灣經濟繁榮，更有近7成會員對未來3年台灣的經濟前景表示樂觀。在這樣充滿不確定的時代，在在印證台灣經濟的韌性，而政府團隊也正積極深化全球經貿夥伴關係，創造雙贏互惠榮景。

蔡英文指出，過去幾個月來，台美關係持續增溫，在經貿方面尋求新的合作領域。美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）9月訪台也反映出台美經貿關係的潛力無窮。期間，她和克拉奇會面，暢談台美經貿夥伴關係，柯拉克次卿也和政府相關部會首長會晤，成果豐碩。現在也正在全力籌劃「台美經濟繁榮夥伴對話」，希望藉由這個新平台，可以在供應鏈重組、技術、基礎設施和能源等領域獲得更多合作的機會。
台美9月簽署的《基礎建設融資及市場建立合作架構》於上月底召開視訊工作會議。此一架構讓台美深化技術交流和資訊共享，來帶動印太區域基礎設施的投資，並確保供應鏈的堅韌和永續發展。不過蔡英文也強調，很多有關台美緊密夥伴關係的進展，而簽署雙邊貿易協定才能更加鞏固雙方關係，進一步發揮台美產業的互補性，創造更多商機，讓彼此互蒙其利。
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