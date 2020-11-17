豪送4萬元i12 ProMax！男友一句酸爆　她心碎：作賤自己

不少人對心愛的另一半出手闊綽，花錢相當大方，對此，也有一名女網友發文，表示自己日前才花了1萬7請男友吃高級餐廳，近日又花了4萬元買最新款i12 Pro Max送男友，豈料男友竟說了一句話，並接連做出害她心痛之事，讓她直呼「真的在作賤自己」。

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該名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示自己去年3、4月時在交友軟體上認識男友，一直到12月倆人才正式交往，不過最近男友宣稱自己工作很累，壓力大，原PO就主動說要請他吃飯，男友也選了一家相當高級的無菜單鐵板燒料理。

▲一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文。 （圖／翻攝自《爆怨2公社》）

但是男友收到手機後，竟然酸說「謝謝你97%的禮物」，讓她當下傻眼到說不出話來。她也提到，先前吃的那1萬7000元鐵板燒料理，每一道菜男友都有拍，不僅沒發IG，也沒標記原PO。男友卻選擇發在FB，還分享給幾位女生朋友，「始終沒人知道是他女友請他去吃，甚至有些女的還問他『什麼時候帶我去吃』」。



▲女網友相當心寒。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 原PO也補充，男友從沒讓其他女性友人知道自己有女朋友，自己被男友隱藏的相當徹底。倆人先前也經常因為男友和其他女生言語過於曖昧而起爭執，後來甚至發現男友偷玩交友軟體，對話框不僅出現另一個女生的名字，甚至還將原PO取消配對，「我很想大哭一場，我清楚我愛他，他想要什麼我都不會拒絕，都盡量滿足，但到頭來，似乎人家並沒有把我當一回事」，她在文末也難過表示「我純抱怨自己很傻，是我自己作賤自己到無藥可救」。

貼文一出，引起網友熱議，「真傻，不到一年就這樣，放生了吧」、「別鬧了」、「拜託快醒醒」、「妳真的很傻」、「男的真是人在福中不知福」、「很簡單，他不愛你，結案」、「你不該被糟蹋」、「愛一個男人不是他講什麼你就滿足他，最後只會讓他覺得你是一個很好利用的人，他不敢公開你們倆交往就有問題了，快放手吧」。（編輯：郭佩蓉）