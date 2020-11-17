女買卸妝棉驚見「1元硬幣」！內行人看了急勸：快去廟裡

許多人都曾聽過「地上紅包、金錢不能亂撿」的傳聞，因為若撿了，很有可能就被要求「冥婚」，對此，也有一名女網友日前在藥妝店買了一盒卸妝棉，可是一打開竟然發現「一塊錢」，讓她瞬間傻眼，也開玩笑地說出腦中浮現的多種想法。不過貼文一出，也有內行人曝原因，並急勸她「趕快去廟裡過運」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》發文，表示大家小時候應該都有被爸媽恐嚇「路邊的錢不要亂撿，不然會被抓去冥婚」的經驗，而原PO的媽媽從小就是各種誇張的恐嚇她，加上自行升級杜撰謠言，導致只要不是原PO的錢出現在她身上，她都會覺得怕怕的。不過，某天原PO在藥妝店買了一盒卸妝棉，一直到晚上回家要卸妝時，一打開竟然發現有「一塊錢」，除了傻眼，這讓她腦中一瞬間馬上湧入各種有趣想法。

▲一名女網友在社群平台《Dcard》以「我這樣會不會直接被冥婚掉」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲女網友買了一盒卸妝棉，打開才發現裡面竟然有「一塊錢」。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出，引起熱議，「包裝人員『度估』」、「被棄婚也太好笑」、「沒有頭髮什麼的不用擔心吧」、「樓主不要想太多啦」、「搞不好是找替死鬼哦，抓到」、「太可怕了吧，這年頭買個小東西都會被轉運？」、「是說一塊很容易花掉吧，不信的話感覺也沒什麼事，心有正氣就沒什麼好怕的」。

也因為原PO如此樂觀的態度，讓不少內行網友一看紛紛急勸「快去廟裡過運」，「不是冥婚喔，是轉運，把壞運氣丟給妳喔！如果是真的要多注意一點」、「這個感覺是被轉運欸，被當壞運的垃圾桶」、「轉運吧，你只要把錢丟去廟裡的捐款箱就好，可能他最近衰事一堆，你就當功德一件」。（編輯：郭佩蓉）