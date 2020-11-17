影／F-16失聯！3軍機、9艦艇全力搜尋飛官
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-11-17 21:20:32｜update2020-11-17 21:26:12
空軍花蓮基地一架 F-16單座戰機（機號6672），今（17）日晚間1805時起飛執行例行性訓練任務，1807時於機場東北面9浬光點消失，空軍已成立應變中心，展開搜救行動，全力搜尋飛行官蔣正志上校。
國搜中心表示，18:30國防部通報，1架F-16戰機夜航訓練18:05花蓮起飛，機上1人(駕駛員：上校蔣正志)，18:07雷達光點消失(花蓮機場東北面8浬海域)，18:25國防部S-70C-6型搜救機松山起飛搜救。本案軍機失聯搜救由國防部主導，本中心配合協助。國搜中心指出，20:08國防部C-130型機屏東起飛，20:44抵達目標區投擲照明彈，協助搜索空域照明。20:17海軍2軍艦(新江艦、馬公艦)自蘇澳港出海搜救。20:26海巡署加派PP-10057艇及PP-3587艇前往，共計出動1艦6艇前往搜救。漁業署所屬電臺、基隆海岸電臺持續廣播附近船隻協尋。累計出動兵力：國防部搜救機3架次、海軍艦2艘次及海巡署艦艇7艘次(1艦6艇)。
空軍第五戰術混合聯隊表示，65年次的蔣正志與劉姓妻子結婚，住嘉義縣水上，膝下無子女。劉妻晚間與空軍司令熊厚基一同搭機，前往花蓮空軍基地，盼搜救人員能將蔣正志平安帶回來。