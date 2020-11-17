女友攜伴爽吃喜酒！男一看「禮金數字」嚇爛：我真的丟臉
女友攜伴爽吃喜酒！男一看「禮金數字」嚇爛：我真的丟臉
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-17 22:15:04
通常參加親友婚禮、吃喜酒時，會依照與新人的交情來給「紅包金額」，但婚禮紅包學問大，除了要注意金額不可是單數以外，也要注意金額多寡，對此，也有一名男網友發文抱怨，表示女友帶他一起去吃喜酒，卻只包了800元，讓他直呼「我好丟臉」，貼文一出，立刻引起熱議。
該名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文，表示有沒有人的女友像他女友一樣「天真」，近日女友帶他一起去參加友人婚禮，結果他們倆人一同吃喜酒，女友竟然只包了「800」元。原PO也提到，他知道後直接傻眼以外，想要增加紅包金額時，女友竟然還「不準」他加錢，讓他在文末崩潰直呼「我整個覺得好丟臉」。貼文一出，引起網友熱議，「真的很丟臉，現在包1200都少了，還800」、「好可怕的金額啊，我就算禮到人不到，也不敢包低於2000」、「我還有聽過包1600全家大小五位帶去的」、「包800兩個人，應該不是去祝賀，是去報仇的」、「交情究竟多差啊」。也有許多網友揪出「關鍵原因」，「是去參加前男友的婚禮吧」、「她是吃前男友的喜酒吧」、「她愛新郎多深，就包有多薄」、「如果是前男友的婚禮，這樣算大器了」、「沒事，那絕對是前男友的」、「前男友結婚800，OK啦」、「由此可見一定是前男友...」。（編輯：郭佩蓉）