女友攜伴爽吃喜酒！男一看「禮金數字」嚇爛：我真的丟臉

通常參加親友婚禮、吃喜酒時，會依照與新人的交情來給「紅包金額」，但婚禮紅包學問大，除了要注意金額不可是單數以外，也要注意金額多寡，對此，也有一名男網友發文抱怨，表示女友帶他一起去吃喜酒，卻只包了800元，讓他直呼「我好丟臉」，貼文一出，立刻引起熱議。

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該名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文，表示有沒有人的女友像他女友一樣「天真」，近日女友帶他一起去參加友人婚禮，結果他們倆人一同吃喜酒，女友竟然只包了「800」元。原PO也提到，他知道後直接傻眼以外，想要增加紅包金額時，女友竟然還「不準」他加錢，讓他在文末崩潰直呼「我整個覺得好丟臉」。

▲一名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文。（圖／翻攝自《靠北女友my girl》）