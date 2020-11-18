臉書搜尋近畿小子！竟跳「兒童性虐待」警告　粉絲臉綠了

臉書真的會進行言論審查？日前美國總統大選期間，外媒就傳出民主黨總統參選人拜登及其子「電郵門」醜聞，立刻遭臉書降低觸及率封殺，先前世界衛生大會（WHA）復會直播更是出現「台灣」、「Taiwan Can Help」等字眼遭屏蔽的情況，說明臉書對於用戶所發表的內容有所規範；近日卻有網友發現，就連搜尋日本雙人組合KinKi Kids（近畿小子）竟出現「兒童性虐待」的警示，掀起網友討論。

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香港作家健吾在臉書貼出一張搜尋日本傑尼斯雙人組合KinKi Kids（近畿小子）的截圖畫面，沒想到臉書卻跳出一段警訊，警告「兒童性虐待是違法行為」，下方說明「我們認為你的搜尋條件與兒童性虐待有關」，更提供取得協助和支援的服務以及提出舉報的功能。

▲實際搜尋 「KinKi Kids」後，除了相關粉絲專頁、社團外，在搜尋結果最上方果然出現「兒童性虐待」的警示文字。 （圖／翻攝自臉書）

不少網友這才發現，原來臉書是將「KinKi Kids」誤認為是搜尋對兒童性剝削或虐待的圖片、影音（Kinky，指非主流、特殊的行為），因此提出警告與提供相關協助功能，該篇截圖曝光後，就讓不少網友表示「臉書會不會太緊張」、「臉書審查真的變好嚴格，一些梗都無法發，一直被警告」、「搜尋Kinky才需要緊張啦！」。

不過也有網友嘲諷「FB正常發揮中」、「臉書的中國員工都不懂」、「一言堂式的和諧好可怕」、「政治正確過頭了嗎」，台灣人經營的近畿小子粉絲專頁「We are KinKi Kids」更是出現在警告標語上方，只能無奈的發文表示「我們是無辜受牽連的」，提醒粉絲們近畿小子的內容與「兒童性虐待」完全無關。（編輯：楊智傑）