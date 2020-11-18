結婚卻聯繫前任？女煩惱「2選項」　眾勸反轉思考：別吧

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這位網友在 PTT Boy-Girl 板上PO出一篇「結婚前聯繫前任是什麼心態？」的文章表示，「昨天發現前任傳送臉書好友邀請，點進他的臉書頁面就可以得知他有穩定交往對象，而且他前陣子已求婚，我現在也有論及婚嫁的男友，但他可能不知道，因為我的臉書已經好幾年沒再更新了」，而原PO也提到，當初是對方劈腿，所以他們分手的非常不愉快，時間也過了快十年了，所有聯繫方式都斷乾淨了，更直言「其實他大概五年多前有傳過一次臉書好友邀請，加上當年我生日時也有傳臉書私訊，不過我沒有點開看，居然還有臉來聯繫我」。
但這次，原PO卻想答應前任的交友邀請，理由分為「一來是已經十年了，如果我不答應，反而搞得我像是還在生氣一樣」和「看他想幹嘛，故意跟他聊一下，讓他未婚妻在登記前發現未婚夫竟然還再跟前任聯繫」，不過因爲原PO卻又心軟覺得不想傷害到無辜，畢竟這位女生不是對方當初劈腿的那位。也因此原PO表示困擾「如果是你，你會答應他的好友邀請還是覺得當作沒這回事比較好？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛力勸原PO反轉思考一下，「母湯，過去就過去了，不要再淌渾水比較好」、「不跟前任聯絡是對現任的尊重，做人要避嫌，不要讓現任擔心」、「個人覺得不理會就好，因為我不想去碰垃圾，也想尊重現任」、「別了吧，跑去聊天...不怕男友吃醋嗎？」、「當你想故意設計讓他未婚妻發現他婚前跟前女友聯絡的同時，對你男友來說你不也是在論及婚嫁時跟前男友聯絡嗎」、「聯繫前任這種事每個人感受不同」、「母湯別再搞死自己的人生了，你現在有要保護的感情不要為了不值得的事瞎賭」。（編輯：王柏文）