戴男友超大綠帽！女竟嗆「對方的錯」　全場驚：邏輯真棒

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這位網友在網路論壇《Zuvio 校園》上PO出一篇「我背著男友跟他好朋友做了」的文章表示，「我先說 這件事我不覺得全然是我的錯，當然我出軌是我不對，但是他朋友主動接近我的，不完全是我的責任」，誇張的是，原PO更直言「當天我也喝了很多酒，意識也不是完全清楚的，我是覺得男友自己也有錯」，原來原PO的男友為了省車錢，讓和自己女友住的比較近的朋友「搭同一台車」回去，這讓原PO覺得無辜「所以這讓他朋友有了接近我的機會，才會發生這種事」，此篇文章一發出後，立刻引起大量網友討論，留言區蓋起高樓。
網友們看完後紛紛覺得驚訝，「可以拒絕或者推開他吧，啊最後爽完就把責任推給別人？」、「首先，男生對兄弟朋友都是很信任的，然後家住很近叫2台車，知不知道米價啊？再來為什麼會跟他兄弟出去喝酒不知道避嫌？不知道女生單獨在外喝成那樣很危險？不好意思，這種在有意圖的人眼中看來就是勾引的一種，所以我不太懂妳男友做錯了什麼，要讓妳這樣子對待他」、「兩個人都有責任，但你推卸給他友人，連女人都覺得過分了，若還不直接的坦誠，早已沒資格繼續交往」、「還說是男友的錯，真的沒救了，堪比公車」、「還好妳不是我的女友，妳一定會被我賞巴掌」、「哦哇嗚這個邏輯真香」、「我覺得妳男友很衰啦，都是別人的錯就飽啦」、「拜託你放生男朋友，不要再禍害他 」。（編輯：王柏文）