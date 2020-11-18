公車突靠站要怎麼躲？台灣騎士「3選擇」曝光：太難為了
公車突靠站要怎麼躲？台灣騎士「3選擇」曝光：太難為了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-18 11:59:54
新北市昨（17）日發生一起嚴重車禍，一名外送員由明志路往五股前進，當時公車正準備靠站，因不明原因與與外送員發生碰撞，強大撞擊讓外送員瞬間倒地，當場沒有呼吸心跳，送醫搶救後，家屬在深夜忍痛放棄急救。對此，就有網友討論「公車在外切靠站時，機車族該如何躲避」，甚至更提出3種選擇，直言「真的太難為」，引起熱議。
這位網友在網路論壇《PTT》表示，「當大多數的人遇到『公車外切進站』的類似狀況時，還是會選擇右切衝過去」，原PO更接著解釋，「這樣做原因就在於，『公車如果要打燈外切，想等外側車道全部禮讓是不可能的，尤其是在車流量大的路段，想要完成任務只能用硬切，等待外側的車輛讓你』」，因此原PO更指出了「最外側車道的機車族們」所面臨的三個選擇。原PO認為這3個選擇分別為「全部急煞等公車載完客人」、「加速切右邊衝過去」和「加速切左邊違規超車」，他更點出其中的風險，後二者不但違規也很有可能造成後方車輛追撞，卻沒有民眾選擇第一個選項，這也讓原PO感嘆「只能說機車靠右邊騎的也很難為」。許多網友也紛紛回應，「別賭命了，大家都慢慢減速等吧」、「根本沒人在後面等的吧」、「沒禁騎機車我都騎內線，台北外線要躲公車又要躲路邊開門的」、「常看台北的公車，你不會想騎在公車的兩側，不論是左邊還是右邊」、「來不及左切的話我是會停下來」、「看到大車，我是真的寧願讓他」。（編輯：許智超）