男友竟瀏覽色情按摩網！女嘆「該相信嗎」　兩派人馬戰翻

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這位網友在 PTT Boy-Girl 板上PO出一篇「男友看色情按摩店的網頁」的文章表示，「和男友交往快兩年了，最近突然發現他會在某論壇看色情按摩店的網頁，個人工作室那種，網頁上還有聯繫的Line或電話跟地區，然後下面有消費過的板友在那經驗分享，看起來就很專業」，這也讓原PO非常不安的詢問男友，但男方卻淡定的回覆，已經看好幾年了，過一段時間就會看看有什麼新的分享，覺得有趣，而且自己完全沒有去，但原PO卻抱持著懷疑的態度「我該相信他嗎？」此篇文章一發出，立刻引起兩派網友紛紛論戰，留言區蓋起高樓。
有網友覺得「真的沒什麼」，「就像看西斯版吧，也不一定會約出去啊」、「想去才會看？你看殺人新聞是想殺人嗎？」、「看了不一定去過啦」、「其實男人或多或少都會關注啦...可能職場聊天就會當談資，雖然女生聽起來覺得很下流，但是就是這樣」、「我相信一堆人看完討論都會去那些網站看看，但也就只是看看而已」，也有網友認為「真的非常有危險」，「我只知道不管妳信不信，以後妳不在他身邊、又聯繫不到他的時候就會想起這件事」、「真的不要常看，看久了總有天寂寞會想試試」、「一定去過了，台灣那麽多酒店跟半套，都8+9去而已嗎？」、「你不喜歡吃日本料理，會一直去留意廣告跟菜單嗎」、「笑死，不會去的根本不會看啦，就是因為有需求才看」、「他潛意識是想去的」。
不過大多數網友指出，感情中最重要的還是信任，可以從小地方觀察，「去看男友的line聯絡人（包括隱藏起來的），有加聯絡有問消費就差不多動念」、「可以先跟他溝通你無法接受的點，就算只是瀏覽也會增加你的不安全感之類。若他夠愛你會想辦法修正或尋求方法 而不只是口頭說說而已；相反的若他依然故我無任何作為 我會建議分手。因為如果只是一方遷就，感情肯定無法走長久」。（編輯：王柏文）