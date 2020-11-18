搜尋失聯F-16飛官不放棄！８軍機、13艦艇海空搜救
搜尋失聯F-16飛官不放棄！８軍機、13艦艇海空搜救
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-11-18 10:50:00
空軍花蓮基地一架 F-16A型單座戰機（機號6672），昨（17）日晚間由飛行官蔣正志上校駕機執行例行性訓練任務，起飛2分鐘後於機場東北面9浬雷達光點消失，空軍立即成立應變中心搜救。國搜中心指出，截至18日上午7點累計出動國防部搜救機8架次、海軍艦4艘次及海巡署艦艇9艘次(1艦8艇)，但是仍無所獲。
國搜中心指出，今日上午5點50分國防部黑鷹搜救機花蓮起飛，接替夜待機空搜任務。漁業署所屬電臺、基隆海岸電臺持續廣播附近船隻協尋。截至18日上午7點海空搜尋均無發現，累計出動兵力為國防部搜救機8架次、海軍艦4艘次及海巡署艦艇9艘次(1艦8艇)。立法院外交及國防委員會今日排定審議110年度國防部預算案，高達860多個項項目待審，在昨晚得知F-16戰機失聯後，嚴德發已向立法院請假，今早搭機前往花蓮親督搜救，並了解空軍機隊運作情況。預算審查由空軍出身的軍政副部長張哲平代表出席。張哲平在立院受訪表示，花蓮、嘉義基地的F-16戰機部隊已停止飛行，實施特檢，特檢期間，任務由台南、台中基地的IDF經國號戰機接替，戰備上沒有問題。