不熟同事硬塞喜餅！女臉綠「要包多少」 全場吵翻公道價
不熟同事硬塞喜餅！女臉綠「要包多少」 全場吵翻公道價
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-18 11:07:27
出了社會後，周遭越來越多親朋好友結婚了，受邀的婚禮場次也會越來越多，但總會遇到一兩張不夠熟的人寄來「紅色炸彈」，此時出席與否成為最尷尬的問題。近日，就有網友分享，一位跟自己不熟的同事每人都發一盒喜餅，讓她非常尷尬，貼文引發熱議。
原PO在Dcard貼文指出「同一個部門的同事，但平常工作都沒有交集，工作一年也講不到五句話，上班下班也不太打招呼的，最近她要結婚了，每個人都發一盒喜餅，我也有分到，聽說別部門也有，不過其他單位是一盒一個部門」。「我朋友叫我退回喜餅，但我覺得太尷尬了，沒退過別人餅，但又不想去也不想包，請問大家會怎麼解決啊？行情價是多少呢？這種發餅的心態是單純想分享喜悅，還是真的亂炸啊？而且她發餅時間是中午時段，有些同事外出用餐、有人當天請假不在，她就直接把喜餅放大家桌上，所有人都覺得莫名其妙」。貼文一出，網友紛紛回應「我覺得還是要比禮盒還多包一點...至少千，之前有類似經驗，結果我包禮盒的錢大約800....後面落人口舌，被講的很不好聽」、「包個1200吧，畢竟都拿了人家一盒餅，工作上也還會碰到」、「不敢退餅，1200正解」；不過也有人認為「太誇張了，這種發餅方式是在募款嗎」、「不想去，直接退喜餅回去，或者給喜餅價格多一點即可」、「不退餅就600啊，要包破千倒不如直接去吃喜宴」。（編輯：張嘉哲）