男友買房！女見「露天停車位」秒爆氣 全場震驚：不可取
男友買房！女見「露天停車位」秒爆氣 全場震驚：不可取
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-18 12:10:44
買房是人生大事，因此必須仔細考量各種因素，而房子所在的區位周邊環境條件如何，更會影響許多民眾的購屋意願。近日，就有女網友抱怨，男友買的房子不但地點不好，停車位還是露天的，讓她相當氣憤，貼文一出也引起網友討論。
這位女網友在臉書粉絲專頁《靠北女友my girl》上匿名表示，男友最近買新房子，不但地點不好，「停車位竟然還是露天的，而不是地下室」，只能讓她的機車在外面淋雨，她更接著說「後來才知道，原來停車位是另外買外面的，當初買房時，還有遮雨棚的可以選」。原PO更指出，男友認為「沒遮雨棚的停車位比較便宜」，但這也讓她更火大「這個車位三百多萬跟我講便宜，在我家那邊都能買房子了，為什麼都不事先跟我商量？一起討論就這麼難嗎？」
許多網友看完卻不認同原PO的想法，「怕車淋雨那你還是不要騎車，把車放在家裡好了」、「等妳幫忙出錢的時候才有商量的餘地」、「想也知道，男友出錢的，當然是他自己選擇阿」、「反正地都買了，蓋個遮雨棚就好，問題不大」、「怕摩托車淋可以買機車套喔，省了買地下室那好幾萬喔」。還有不少過來人認為，買房子根本不容易，這樣的態度相當不可取，「我也是自己買房的人，也沒車位，機車也是停外面，起碼是自己買的房，等到存多點錢再換就好了，你覺得這樣不好，你還是換下一個吧」、「這年頭有車位又有房的很難了，知足吧」。（編輯：許智超）