新人才剛報到！主管一看「真實薪資」崩潰：心涼了一半

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然而近期有位新同事加入，職稱上原PO為對方的主管，但她表示「前兩天簽核他的試用期表格，然後才發現他的薪水竟然比我還高」。她坦言知曉的當下心已經涼了一半，更產生了過年後就離職的想法，但又害怕影響到年終獎金，因此不知道該不該現在提出想法。
原PO透露，和老闆告知完後大概會有2個結果，「第一是幫我調薪，但我也不會想要再繼續做了；第二是不幫我調薪維持現況，但會加速我想離職的時間」。最後她也好奇發問「因為狀況蠻尷尬的不曉得該跟誰說，可以請大家給我一些意見嗎」。
問題一曝光後，就引來網友討論，「比前一份工作少1萬，你做了二年，你少了24萬耶，當然馬上講」、「在台灣就是會吵才會有糖吃，太善良反而做到死沒福利」、「1.薪水是靠自己爭取的，2.主管職不一定比較尊貴」。
但也有人建議原PO可以等到領到年終後，再和老闆詳談，「不過有時候主管會願意調薪也是因為覺得能力足夠，建議你可以先試著跟主管談談看調薪」、「年終還有可以期待就先等年終，領完就可以提說因為經濟壓力想換工作，如果老闆還是聽不懂暗示就直接照離職程序走就好」、「領完年終後跟老闆談調薪啊，為什麼連問都沒問就要直接走」。（編輯：陳雅雲）