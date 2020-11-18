新人才剛報到！主管一看「真實薪資」崩潰：心涼了一半

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新人才剛報到！主管一看「真實薪資」崩潰：心涼了一半

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-18 11:36:20

同事
▲有女網友指出，自己在現任公司工作2年，最近終於升遷，但薪資卻沒有調漲，而近期剛來的新同事薪資竟比她高！（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
擁有高薪的工作，相信是不少人夢寐以求的。不過就有女網友指出，自己在現任公司工作2年，最近終於升遷，但薪資卻沒有調漲，而近期來了一位新同事，沒想到在簽核對方的試用期表格時，發現對方薪資比自己高，讓她感嘆直呼「心涼了一半」。
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原PO於PTT WomenTalk版上發文，表示她在現任公司工作兩年了，當初是因認識的人邀約才入職該公司，但這份工作的薪資比前份工作少了將近一萬元。中間經歷許多事，本來都有離職的念頭，但近期總算升職，讓她撐了下來，不過她卻坦言「老闆並沒有幫我調薪」。
然而近期有位新同事加入，職稱上原PO為對方的主管，但她表示「前兩天簽核他的試用期表格，然後才發現他的薪水竟然比我還高」。她坦言知曉的當下心已經涼了一半，更產生了過年後就離職的想法，但又害怕影響到年終獎金，因此不知道該不該現在提出想法。

原PO透露，和老闆告知完後大概會有2個結果，「第一是幫我調薪，但我也不會想要再繼續做了；第二是不幫我調薪維持現況，但會加速我想離職的時間」。最後她也好奇發問「因為狀況蠻尷尬的不曉得該跟誰說，可以請大家給我一些意見嗎」。

▲原PO貼文。（圖／翻攝PTT）
▲原PO貼文。（圖／翻攝PTT）
問題一曝光後，就引來網友討論，「比前一份工作少1萬，你做了二年，你少了24萬耶，當然馬上講」、「在台灣就是會吵才會有糖吃，太善良反而做到死沒福利」、「1.薪水是靠自己爭取的，2.主管職不一定比較尊貴」。
但也有人建議原PO可以等到領到年終後，再和老闆詳談，「不過有時候主管會願意調薪也是因為覺得能力足夠，建議你可以先試著跟主管談談看調薪」、「年終還有可以期待就先等年終，領完就可以提說因為經濟壓力想換工作，如果老闆還是聽不懂暗示就直接照離職程序走就好」、「領完年終後跟老闆談調薪啊，為什麼連問都沒問就要直接走」。（編輯：陳雅雲）
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