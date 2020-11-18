出席企業永續論壇 蔡英文：用台灣經驗與全球交流
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-11-18 11:43:51
蔡英文總統今（18）日出席2020全球企業永續論壇致詞時表示，綠色政策及後疫情經濟振興措施要如何結合永續發展目標，成為綠色振興，是許多國家迫切思考的課題。呼籲企業與政府一起探索各種行動方案的可能性，把台灣的經驗，積極和全球夥伴交流。
蔡英文表示，在過去的1年的國際評比中，台灣企業的環境、社會和公司治理、資訊揭露透明度高居全球第3，「可見大家的努力有很好的成果」，而眾人的努力也呼應了台灣重要的國際發展策略，在疫情衝擊全球的當下，台灣不僅在防疫物資、防疫經驗上能夠實踐「Taiwan can help」的精神，面對後疫情時代的全球性挑戰，諸如氣候變遷、經濟及社會轉型等議題，台灣也應該向國際社會貢獻能力與經驗。蔡英文提到，要對世界帶來貢獻的前提是台灣要不斷提升自己，近年來政府主動參照聯合國永續發展目標，持續把永續發展當作施政重點目標之一，透過永續發展目標的訂定，規範國家永續發展的政策方向，並且確立了對應指標。
蔡英文說，企業重視永續發展的努力，政府給予更多的鼓勵，今年8月開始，政府已啟動了綠色金融行動方案2.0，以及公司治理3.0永續發展藍圖，為的就是要借重金融機構的力量，透過責任投資，引導企業在影響供應鏈跟消費者的過程當中，一起為永續發展做出貢獻。
蔡英文也舉例，這個月初台灣透過全球合作暨訓練架構與美、日、荷蘭等國，交流循環經濟跟海洋保育的經驗；這些案例說明在永續發展上，台灣做了很多，也想繼續做更多，更重要的是台灣在全球永續發展的議題上，將繼續實踐「Taiwan can help」的精神。未來，政府和企業可以相互學習，一起探索各種永續發展方案的可能性，將台灣的經驗積極地與全球夥伴來交流，為世界做出更多貢獻。