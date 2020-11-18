地主千金「隱瞞身分」交男友！結局超悲慘：天天以淚洗面

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而交往2年後，兩人感情十分穩定，但某天她帶男友到療養院探望爺爺時，對方意外在爺爺口中聽到「竹北房子收租」的事，回來就立馬試探性詢問原PO。事後原PO也決定坦承，但對方卻勃然大怒，「他開始不能接受的一直說為何要欺騙他，我讓他對於規劃我們將來兩人的生涯計畫都泡湯了，一切都要重新來過？？」讓原PO當場傻眼，雙方也展開激烈爭吵。
爭執後的隔天，原PO也隨即坦承告知對方「我家在竹北有三棟房子跟二家店面出租，桃園青埔也有自己的房產，我的工作只要每月負責收房租就好了」，但她表示男友疑似自尊心作祟，覺得沒面子，認為原PO破壞了雙方的信任感，堅持要分手。
面對分手的結局，也讓原PO感嘆「需要這麼氣嗎？」她透露爸爸生前從事電玩、當舖、土地開發有不少積蓄，生病離開後留下一筆錢給母女倆，但本身個性低調，所以就像一般上班族過日子。但男友卻無法接受隱瞞，兩人分開2個月後，她也天天以淚洗面，無奈直呼「往後我寧願交一個愛我又愛我的錢的人，也不要交一個自尊心這麼高的石頭男。」
貼文一曝光後，也引來不少網友討論，「明明可以少奮鬥20年妳還讓我拼了兩年，浪費兩年時間生氣吧」、「自尊心大於愛你，這表示他並沒有那麼愛你」、「我覺得是挺可惜的，因為看起來你們的相處還不錯很適合彼此，就因為一時的觀點不一就分開」、「他自卑，分了對你是好事」。
但亦有人抱持不同看法，「騙人就是不對，和自尊心沒關係！」、「其實互信是很重要的事情，若是沒了誠信原則，一切都等於空談，後續交往會更麻煩」、「重點是真相不是你跟他說，而是他從別人口中聽到⋯」。（編輯：陳雅雲）