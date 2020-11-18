不想看《鬼滅之刃》！男友花5千找人陪看　女看對話哭了

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原PO提到，之前想跟男友一起去看《復仇者聯盟》或《打噴嚏》，對方也都說沒興趣，自己也沒有強迫男友，「到底為甚麼要逼我喜歡鬼滅？」結果男友就要她答應一起去看，才要跟她說話，雙方也因此冷戰好幾天，這也讓原PO大罵「牡羊男真的很自私」。
原PO指出，後來男友還是找別人去看，但直到原PO問跟哪個朋友時，男友才透露是跟一個女網友去看，而且看完電影還請別人吃飯，最扯的是還付5000元的陪看電影費用，這讓原PO更火大「我是叫你找你朋友去，你竟然上網約女網友陪你？」
男友開始辯解，是原PO自己要他找別人看的，有什麼好生氣的？之後原PO翻了男友的對話紀錄才知道，這一切只是假藉看電影的名義，實際上是去找女網友開房間，對方還扮成男友最喜歡的角色「彌豆子」。
原PO最後氣憤的說，「截圖完這些證據，還不知道怎麼提分手，因為男友欠我一萬塊還沒還，如果直接分手肯定不會還，想到就生氣，有錢可以找人，沒錢還我，還好沒在一起很久，不然我會哭死，只在乎他會不會把錢還我」。
許多網友也紛紛回應，「看到5000元陪看電影，就覺得有鬼了」、「應該連看電影都省了」、「揮舞此刀，斷絕愛情」、「這是……渣之呼吸？」、「揮舞此刀，斷他命根」、「為了一萬繼續糾纏？ 很務實欸」、「原來是一萬元的問題」、「一萬塊認賠吧，再拖下去感覺會賠更多」、「是我就一秒也不想多跟他拖下去」。（編輯：許智超）