為何一面倒不讓中天換照？台人揭「2致命原因」：很難挺
為何一面倒不讓中天換照？台人揭「2致命原因」：很難挺
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-18 15:53:48
中天新聞台執照12月中將到期，國家通訊傳播委員會今（18）日審查中天新聞台換照案，會中以7比0全數通過，7名委員一致否決換照，引爆社會議論。對此，就有網友討論「中天有誇張到需要直接關台嗎？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「今天中天被傳出關台了，不給換照，雖然我沒有任何政治立場，但是中天是有誇張到要被直接關台嗎？而且投票7比0壓倒性不給換，這樣人民不會暴動嗎？有沒有人可以解釋為什麼」。貼文一出，網友紛紛點破關鍵「2014就有一次了，到現在多次未完成允諾的事項，很難挺啦」、「開罰違規全台之冠」、「違規全台電視台冠軍」、「去查資料就知道，光上次換照到這次，就被罰多少了」、「2014允諾的『落實獨立審查人制度』的附款都沒完成啊」、「違規全台之冠，媒體自律有問題」、「罰款沒在怕，一直高居冠軍，NCC當然有動作」、「自律不佳，2014換照到現在提出的承諾都沒達到」。至於為何決議下架中天，NCC也提出「4大理由」，包含「中天新聞台屢次違規及遭民眾申訴，未能落實新聞專業」、「107年評鑑後，中天新聞台內控與自律機制失靈」、「中天新聞所提補充意見與承諾，未能具體說明改善可能性」、「新聞製播遭受不當干擾，違反中天電視新聞自主公約」。（編輯：張嘉哲）