中天換照失敗「優質節目被消失？」網曝真相：根本沒差！
中天換照失敗「優質節目被消失？」網曝真相：根本沒差！
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-18 15:36:27
國家通訊傳播委員會（NCC）於今（18）日審查中天新聞台換照案，7名委員一致否決換照，消息一出立馬引發外界熱議。對此，就有網友指出，中天被撤照後，恐會導致許多優質節目消失於螢光幕前。不過就有人分析未來走向表示「根本沒差！」
原PO於PTT政黑板上發文，表示中天關台後，恐怕有許多優質節目可能會收掉，他也舉例如《文茜世界周報》等，這也讓他好奇發問「大家覺得權益有受影響嗎？有沒有八卦？」問題一曝光後，就引來網友討論，許多人也紛紛點出解方，「根本沒差，媒體人隨便跳台就好」、「轉戰Podcast」、「到YouTube上面播就好啦」，甚至有鄉民分析「根本沒差，現在是自媒體的時代，陳文茜的好朋友趙少康，重心都已經慢慢拉到網路上了，陳文茜大可自己開節目上YT、上Podcast，自己賺廣告、抽斗內，還不用給電視台多扒一層皮，我預測再過20年，電視台就變歷史名詞了」。中天新聞台執照將於12月11日到期，未來將由哪間媒體遞補時，NCC主委陳耀祥就表示，頻道排頻都是由系統業者提出，「基本頻道經本會許可，從51跳53不會出現黑畫面，系統排頻我們尊重。」他也希望系統業者能給予公廣集團新聞頻道一個機會，「各系統業者溝通，這部分只是我們初步的想法，未來想法如何我們再進一步討論。」（編輯：陳雅雲）