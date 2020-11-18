台中捷運蓋11年通車！男一開箱感動 唯一缺點「像北捷」
台中捷運蓋11年通車！男一開箱感動 唯一缺點「像北捷」
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-18 16:22:55
台中捷運綠線歷經11年的建設，終於在16日開始試營運，讓不少台中市民非常興奮搶搭體驗，而由於台灣已經有北捷及高捷，就有一名台中網友拍影片開箱中捷，並比較其與其他縣市的差別，讓他感動直呼「捷運的開通真的是對台中來說，是很大的進步！」貼文引發不少在地人共鳴。
原PO在Dcard貼文指出「我整整住在台中有18年，直到大學搬到台北之後才知道有捷運這種東西，也體會到他的便利性，終於盼到台中捷運也開放了，因為搭乘高雄捷運的次數不多，以北捷來做比較，而由於台中捷運綠線由台北捷運工程局興建，所以不難看出有許多部分和北捷是有相似的」。因此捷運上的跑馬燈、站內廣播系統等都和北捷文湖線十分相似，但像進站閘門、拉環就不一樣，但整體「搭乘體驗還算不錯」，而缺點就和台北文湖線一樣，包括車廂空間偏小，如遇到上下班時間可能會非常擁擠。原PO搭完後感動表示「第一條捷運，對台中真的是一個很大的進步，很期待台中繼續新增其他條捷運路線」。貼文一出，網友也紛紛回應「別被只有兩節車廂騙了，其實整體列車已經相對是比文湖線和環狀線大了」、「住在文心路附近，真的感謝有捷運！天啊」、「認真說，文心路車流真的爆多，我覺得搭中捷是挺好的選擇」、「現在只希望藍橘線趕快有消息！中港路也需要啊」、「這一條真的開先鋒還有通道高鐵站！期待藍橘線」。