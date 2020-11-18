「小二國文」老師也不會！題目曝光全嚇呆：活26年看不懂
「小二國文」老師也不會！題目曝光全嚇呆：活26年看不懂
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-18 17:05:26
許多家長因為忙碌，將孩子到安親班，讓安親班老師陪同寫功課、複習上課內容。近日，就有安親班老師抱怨，有一個小二學生來問國語習題的問題，「把扣掉聲音是部首的字圈起來」，結果她一看題目卻解釋不出來，貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《爆怨2公社》貼出一張照片，並表示她是小二的安親班老師，前天有個學生拿著他的國語習作，問她這題該怎麼辦，從照片可以看到題目是「把扣掉聲音是部首的字圈起來」，而題目裡出現的字有「筒、客、奇、神、訴」，她當下的第一直覺答案是筒、客、神。原PO接著說，結果當學生問她為什麼時，她才發現這根本無法說明，因為筒的聲音不是同，客的聲音不是各，神的聲音也不是申，到最後只好求助其他老師，但都沒有人可說出「為什麼」，這也讓原PO感到無奈「出版社為什麼要這樣搞老師，有專家可以回答這個問題嗎？」
許多網友看到也紛紛回應，「現在連國語都都不給人好好學了」、「這題目，老師要怎麼教阿」、「難怪現在小孩越來越越不喜歡讀書」、「這題目敘述得太奇怪了吧」、「現在的題目根本本末倒置」、「扣掉聲音是什麼意思」、「完蛋了，我活26年連題目都看不懂」、「真的無解」。不過也有內行的網友解釋，中文裡有文字學和聲韻學 ，就會知道一個字分成「聲符」和「義符」，這題的意思是要把以聲符以外（即義符）為部首的字圈起來，筒的聲符是「同」、客的聲符是「各」、神的聲符是「申」，另外，六書所說的「形聲」也是同樣意思，所以只要把形聲字圈起來就對了。（編輯：許智超）