文組女哀嚎「學三角函數」有什麼用？過來人曝背後真相
文組女哀嚎「學三角函數」有什麼用？過來人曝背後真相
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-18 16:16:37
學生時代所學的三角函數、微積分等較為深入的數學，可說是許多民眾的夢魘。就有位網友疑惑表示，當然知道三角函數和微積分很重要，但是「文組的我為什麼要學三角函數？」還透露自己長大到現在完全沒用到。文章一出引發熱議，更有不少過來人跳出來分享，學習三角函數的意義究竟為何。
有網友在PTT發文描述了自己的疑惑，原PO表示當然知道三角函數和微積分很重要，強調自己也「超羨慕會這些的人」，但是原PO直言「文組的我為什麼要學三角函數？」更透露長大到現在完全沒用到、到現在一點都想不起來那個到底是什麼，「知道這些三角形很厲害嗎？可以告訴我小時候為什麼要學三角函數嗎？」文章一出掀起討論，許多網友紛紛分享學習這些數學帶來的收穫，「我個人認為高中會教那些，基本上就是在刺激學生思考，培養一些邏輯思考的能力。數學跟邏輯，兩者就是密不可分的生命共同體，基本上數學學得好的人，邏輯通常不會太差」、「把它當科普，可以培訓另一種觀點看世界」、「若預設很多東西以後都用不到，所以都不必學，最後可能連加減乘除都不必學。以為用不到，就拒絕學習，只是把自己未來的路給堵住而已」、「財務工程、經濟學把模型弄出來，可能有些解就是有週期性，這時候適合的函數可能就要用三角函數表示了」。但也有網友認為，「文組真的用不到，建議文組改學Excel跟Word學到極致，然後學些基本的程式」、「我教育業，其實我覺得不管文理組，國高中真正對出社會有用的科目是英文以及公民的法律篇」。（編輯：倪浩軒）