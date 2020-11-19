房市／竹科就業人數逼近16萬 竹市第三季住宅交易爆量
房市／竹科就業人數逼近16萬 竹市第三季住宅交易爆量
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-11-19 08:00:00
新竹市政府地政處公布，新竹市今年第三季住宅交易量創下歷史新高，與新建案交屋有關，包括東區的關埔重劃區等大量推案，房市專家分析，新竹市高住宅需求，大部分來自於新竹科學園區就業人口不斷成長。
新竹市政府地政處日前公布新竹市房地產住宅市場分析報告，新竹市第三季買賣棟數為3983 棟，創下歷史新高，不僅較今年第二季2049 棟，增加了 1 倍，與去年同期相比，單季年增率高達 112.09%。該份報告指出，住宅交易爆量，主要是受到新建案交屋推升影響，包含東區的關埔重劃區和北區的金雅重劃區等交屋。。關埔重劃區位於新竹市東側，是最靠近竹科的重劃區，房市交易受惠竹科成長動能；據統計，竹科就業人數在10月已達15萬6446人，年增率成長2.7%。信義房屋關埔店店長王九思表示，王九思進一步表示，關埔重劃區的購屋族群九成都是竹科上班族，置產客與自住客都有。許多科技大廠不受疫情影響，獲利亮眼，連帶員工也受惠，而竹科上班族收入增加，由租轉買，晉升有房階級；
關埔重劃區分為光埔重劃區與關長重劃區2區域，大多為屋齡10年左右的大樓。王九思分析，光埔重劃區推案量大，平均單價落在3字頭上下，總價1千至1千5百萬的物件最為普遍；而關長重劃區因生活環境佳，緊鄰新莊火車站，交通便利，是關埔重劃區中相對高價的區域，近日光公園周邊的大坪數物件，總價3000萬以上，三房2000萬上下。王九思說，要在關埔重劃區找尋2字頭房價較為不易，也有客人會退而求其次在新竹科學園區周邊找尋屋齡20年的大樓，總價800至1000萬，房價相對親民。