影／橘貓愛饋頭還會拉手喬角度　網羨：都是別人家的貓！

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影／橘貓愛饋頭還會拉手喬角度　網羨：都是別人家的貓！

文/寵毛網

calendar_today2020-11-18 21:00:00

影／橘貓愛饋頭還會拉手喬角度　網羨：都是別人家的貓！
▲橘貓路易非常喜歡「饋頭」（圖／IG@tw.louiecat授權提供）
確定養到的不是汪星人而是貓咪？一歲半的貓咪「路易」有個非常特殊的技能，就是一看見貓奴伸手指就會主動上前「饋頭」，而且還會拉低奴才的手「喬角度」，網友看了全都驚嘆：「根本是狗狗吧？」。
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▲一歲半的貓咪「路易」不僅長相可愛，還非常聰明會許多指令（圖／IG@tw.louiecat授權提供）
▲一歲半的貓咪「路易」不僅長相可愛，還非常聰明會許多指令（圖／IG@tw.louiecat授權提供）
路易馬麻受訪時表示，一開始只是想讓牠學習簡單指令如握手與擊掌，以教狗狗的方法，利用牠愛吃的零食慢慢引導，沒想到聰明的路易學了幾次之後馬上就懂，才又教了進階的饋頭、轉圈與裝死，牠也只花兩、三個星期就學會，後來只要一伸手指牠就主動來饋頭，還會拉低她的手方便「喬角度」，非常有趣！而路易的個性比較隨興又淡定，喜歡出門散步，洗澡只會偶爾碎念但大多時候相當配合不反抗，讓路易馬麻有時也懷疑自己到底養的是狗狗還是貓咪？
▲只要奴才一伸手指，路易就會馬上過來「饋頭」，而且還會拉手喬角度（圖／IG@tw.louiecat授權提供）
▲只要奴才一伸手指，路易就會馬上過來「饋頭」，而且還會拉手喬角度（圖／IG@tw.louiecat授權提供）
▲路易：這樣偶484變小V臉了？（圖／IG@tw.louiecat授權提供）
▲路易：這樣偶484變小V臉了？（圖／IG@tw.louiecat授權提供）
雖然愛貓配合度超高，不過馬麻爆料路易也有令人無言的時候，牠時常晚上不睡覺在家飛奔「跑酷」，飛踢把拔馬麻的臉或咬爆兩人的腳，還會趁人睡覺時咬頭皮或是將馬麻的馬尾當逗貓棒玩，而且便便不埋砂隨便撥兩下敷衍了事，或是盯著魚缸的魚然後發呆到睡著，怪癖一堆的牠經常讓兩人哭笑不得！

▲雖然會盯著魚睡著（圖／IG@tw.louiecat授權提供）
▲雖然會盯著魚睡著（圖／IG@tw.louiecat授權提供）
▲但也常常在家「跑酷」，飛踢把拔與馬麻（圖／IG@tw.louiecat授權提供）
▲但也常常在家「跑酷」，飛踢把拔與馬麻（圖／IG@tw.louiecat授權提供）
馬麻將路易「饋頭」的影片分享在牠的專屬IG帳號上，沒想到吸引許多網友大讚留言：「好可愛，饋不到還會自己伸手把奴才的手拉近」、「別人家的總是不讓我失望」、「我都要融化了」、「如果對我家主子這樣做，牠一定只用鄙視的眼神看我」、「有一種貓叫別人家的貓」、「饋上去之後圓臉變V臉的概念」現在快來看看路易饋頭的影片吧！（編輯：陳珮瑜）
 
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