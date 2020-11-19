房市／高雄小資通勤族問楠梓怎麼選？專家提兩點建議
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-11-19 08:30:00
各地房價水漲船高，均價尚在1字頭的楠梓，成為許多預算有限購屋族的首選。針對有通勤需求的買方若想買進楠梓，專家建議，先考慮價格後，再進一步視工作地點及通勤方式加以選擇，例如高大特區在新台17線完工後，與高雄市區車程大幅縮短，土庫重劃區則近捷運與國道，更適合搭乘大眾運輸通勤或到台南、小港等地上班的族群。
一名網友日前在PTT發問，近期房貸利率低，買房念頭更加強烈，一開始考慮橋頭，但距離市中心較遠，因此目前以房價同樣親民的楠梓為首選。因本身以開車通勤居多，但偶爾仍會搭捷運回高雄市區老家，想了解是否較適合選擇捷運站周邊？此外，目前楠梓交通與生活機能方面，是否完善到可以買來自住？根據信義房屋統計，今年前三季楠梓住宅均價17.12萬，是各主要行政區中相對親民的區域。信義房屋楠梓店主任黃國宸表示，相較於市中心蛋黃區房價，楠梓尚在1字頭，是吸引年輕首購族買進楠梓最主要的原因。
優先考慮房價之後，可再進一步依照本身通勤需求選擇適合的區段。黃國宸說明，楠梓交通主要仰賴捷運、國道、台17線，其中，高大特區到左營市區需繞開海軍基地，若車流量又大，單程需30至40分鐘，因此高市府在原台17線西側另規劃一條截彎取直的「新台17線」，北段兩期工程預計明年完工，南段則與海軍商議中，全線通車後往來市區車程可望縮短一半的時間。因此，黃國宸表示，對於單純全靠捷運通勤的買方，或是需走國道至台南、小港等地上班的族群來說，選擇較靠近捷運站點及交流道的土庫重劃區一帶，會是較好的選擇；至於開車往來高雄市區的族群，以高大特區較為便利，且高大特區距離交流道雖比土庫重劃區稍遠，但也僅約10分鐘車程。