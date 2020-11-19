房市／接近大坑 北屯這外圍商圈竟超過2字頭
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-11-19 18:00:00
根據台中市中正地政事務所統計今年第三季實價登錄資料，北屯區交易量前10名生活圈只剩2處還有1字頭單價，就連原本房價相對親民的東山路商圈，1年來也從16萬漲至逾20萬。專家指出，2017年東山路地下道填平後，房價並未明顯反映，直到近日北屯其他生活圈如G0特區房價漲得太高，首購族開始鎖定相對親民的東山路商圈，且願追價買房，房價漸開始走揚。
地政事務所資料顯示，今年第三季北屯區主要生活圈之中，僅北屯路昌平路商圈、松竹路商圈的平均單價尚在1字頭，與2019年時10期重劃區、廍子區段徵收區、東山路商圈等也都在1字頭的情況相比，房價漲幅相當明顯。其中，東山路商圈今年二、三季平均單價21.8萬、20.2萬，不但穩站2字頭，且顯著高於去年同期16.7萬、19.7萬。北屯路以西是文心路，以東則是東山路。信義房屋文心昌平店店長謝明哲表示，過去東山路有地下道，使生活圈與文心路有所區隔，機能自成一格，如東山路及軍功路上擁有麥當勞、星巴克等各大連鎖品牌，幾乎無過路客，都是依靠在地客支撐；鐵路地下化後，地下道已於2017年底填平完成，但當時東山路商圈的房價尚無太大反映。
謝明哲表示，直到近期，北屯多個生活圈房價漲得太高，例如11期、G0特區等，因此房價相對親民、生活機能也很完整的東山路商圈開始被注意，許多原本鎖定文心路一帶看房的購屋族，也願擴大範圍至東山路一帶，甚至願追價買房。謝明哲表示，東山路商圈以屋齡25至30年左右的透天、華廈為主，因此房價相對親民，3房含車位華廈產品，總價約600至800萬，透天總價則約1200至1300萬。他也觀察，東山路商圈近期買方以預算有限的首購族為主，但若預算相對充足的首購，則會選擇屋齡相對新的10期重劃區，而換屋族則較會考慮11期重劃區。