房市／購屋到底該不該買車位？專家說不一定

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房市／購屋到底該不該買車位？專家說不一定

財經中心/綜合報導

calendar_today2020-11-19 18:30:00

買房到底該不該配車位
▲買房到底該不該配車位？專家建議應視地點及總價而定。（圖／NOWnews資料照片）
考量車位難尋及日後轉手難易度，通常建議買房應選配車位的物件，即使不自用也能出租；但有網友好奇，若是配機械車位，仍應該買嗎？房市專家指出，若本身無使用車位的需求，首先應考慮房子坐落的地點和總價來決定是否配車位，車位屬機械或平面反而不是最重要的條件。
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由於許多人都建議買房應該配車位，網友在Mobile01發問，自己並無車位需求，看上一間3房物件是配機械車位，因該車位可買可不買，仍建議買車位嗎？一派網友認為「一定要買」，未來可租可賣，尤其轉手時配車位的物件較好脫手，但也有一派網友認為，有平面車位才買，機械車位較難停且易故障，不必考慮。
對此，信義房屋士林文林店店長袁鴻祥指出，若本身沒有使用車位的需求，要不要選擇配車位的物件，應先考慮「地點」及「總價」。他說明，中南部地區大眾運輸工具相對雙北較不發達，外出多仰賴汽機車，又或是各縣市的重劃區因生活機能還在發展中，通常也會以開車或騎車為主；因此，只要是「非雙北地區」、「位於重劃區內」的房子，一般建議一定要買車位。

其次，雙北地區距離捷運站1公里內都屬「捷運宅」範圍，袁鴻祥說，這範圍內總價較低的套房甚至2房產品，通常吸引單身及家庭人口少的買方，若配上車位，總價最多可能直接墊高2、300萬，不見得容易轉手；相對的，若距離捷運站較遠或者2房以上的物件，多吸引不倚賴大眾運輸、家庭人口多的買方，對車位的需求比較重視，考量日後轉手的難易度，建議一定要買車位。至於究竟屬於坡道平面、坡道機械、機械平面或是其他類型的車位，則不是最重要的關鍵。
住商不動產企研室經理徐佳馨也表示，機械車位較易故障且需要較高維護費用，一般建議能選平面就不要選機械車位。不過，有鑒於基地面積大小、預算考量，買方對車位類別未必有得選，因此，若非自用，單純只考量轉手難易度，建議先考慮物件的坪數（總價）、附近好不好停車，作為要不要多買車位的考量基準。
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