女友爸逼賣十年老車！他見「全家目的」崩潰 台人全笑歪
女友爸逼賣十年老車！他見「全家目的」崩潰 台人全笑歪
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-18 18:51:06
不少情侶在一起後，也許會因為個性、年紀或價值觀而發生爭執，那如果不是另一半的問題，而是對方的家人呢？近日有男網友抱怨，最近有意願要買車，但女友的爸爸卻逼迫他買家中的老車，還有弟妹「超摳」的要求，讓他感到相當無奈，貼文一出也引起網友討論。
原PO在《靠北女友my girl》表示，女友一家人的行為讓他非常煩惱，女友爸爸知道他要買車後，竟然要求他買自家的老車，「那輛車修理超過10年，半年還要驗一次車，你怎麼不去賣你女兒？她也想換車啊！是要我買個麻煩回去嗎？」不僅如此，原PO還指出，女友的弟弟也打蛇隨棍上，自從看到「買車送電視遊樂器」的消息後，每次見到面都會追問「要不要買車子了」，而女友的妹妹也剛好要買車，因此不斷詢問原PO，要不要跟她買同廠牌的車子，不堪其擾的原PO接著傻眼的表示，「去看了兩間都是韓系車，而且算下來優惠都算在她身上，當我第一次買車不會算嗎？」。許多網友也紛紛回應，「全家就是你家」、「之後要結婚說不定叫你嫁過去」、「不愧是一家人」、「超過10年的老賓士能幹嘛，75萬已經有不錯的國產車了」、「怎麼感覺以後結婚更麻煩」、「女友一家蠻會算的耶」、「笑死，感覺入大坑」、「對於這種情況，我一律建議分手」、「第一次看抱怨全家的」。（編輯：許智超）