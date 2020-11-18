他3月ALL IN「91張台積電」！網瘋朝聖　神人：我賺飽了

台積電（2330）昨（17）日一早開盤就衝破500元大關，最高來到506元，市值衝破13兆元，不過隨後漲幅縮小，以485.5元作收。不過就在今年3月，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響爆發股災時，有位網友當時表示自己以「280元」的價位，2天內共買進了91張台積電，還說會抱到台積電上500為止，預估3-5年達標，豈料才過8個月，台積電就攻上500元，羨煞不少網友，也釣出原PO回應現況。

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該名網友於今年3月股災爆發之際，台積電跌到235元時，就在論壇《mobile01》發文，表示「歐硬（ALL IN）台積電的時機到了」，他先解釋自己的操作，他也相當看好台積電，並表示「每年EPS很快就會破20塊，漲到500也不過是25倍的本益比，這不過是台灣整個半導體產業的平均本益比而已，我並沒有刻意高估」，他也提到，何況台積電是全台灣最強公司、全世界晶圓代工市佔率超過50％的龍頭，「25倍本益比很過分嗎」？

▲該名網友今年3月股災爆發之際，當時台積電跌到235元時，就在論壇《mobile01》發文。（圖／翻攝自《mobile01》）

據了解，原PO在3月以進場價280元，ALL IN買進91張台積電，在昨日台積電股票衝破500元大關時，獲利約為2000萬元，吸引許多網友紛紛前來貼文底下朝聖，「我是跟鄉民來一起下跪了，太神啦」、「小的只是路過來朝聖的，樓主太神了」、「結果才過半年多，台積電破500了，樓主賺翻了」、「樓主瞬間入帳破億....如果91張，買入點250，今天全收...真的爽...」。





對於網友們紛紛朝聖，也釣出原PO回應，他表示自己並沒有賺那麼多，「我推文時的入手價是27X，我預估台積電上500要3-5年，完全沒想到會這麼快，又上了一課啊，『無限QE的力量』」，他也安慰錯過這一波台積電漲幅的網友們，不需太失落，「因為歷史絕對會重演」，眼淚擦乾後開始找尋體質強健的公司，把它列入「口袋名單」，等待下次的股市大幅修正時，「放心歐印（ALL IN）下去」。



▲網友紛紛來文章底下留言朝聖，也釣出原PO回應。（圖／翻攝自《mobile01》） 至於賺了多少，原PO也回應「我已經『賺飽了』，所以大部分資金已轉往配息穩定的低價收息股，當然因為我的資金大，我目前光是領息一年可以領到近200萬，所以我很滿足的見好就收。希望鄉親們也都有自己滿意的報酬」，也讓網友們紛紛讚嘆，「樓主先知阿，話說被動收入已經200萬，那真的可以退休」。

不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：郭佩蓉）