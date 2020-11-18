P聯盟／楊敬敏激瘦8公斤 不追求對決林志傑
記者鍾東穎/台北報導
calendar_today2020-11-18 18:31:38｜update2020-11-18 18:36:36
P.League+新職籃聯盟歷史首戰將於12月19日開打，夢想家36歲老將楊敬敏備戰新賽季特意「減糖」瘦身有成，以身作則展現征戰職業聯賽的態度，被問到是否要跟「野獸」林志傑上演「阿美族戰士」對決，則笑著否認。
夢想家今天宣布冠名為「台新夢想家」，P聯盟首戰對決台北富邦勇士也成為「金控大戰」，其中黃金世代對決總話題不斷，楊敬敏和林志傑在熱身賽回春表現，令人更加期待開季對決。楊敬敏表示，減重不是刻意要和誰對決，「去CBA第一年被震撼教育，所以刻意增重6、7公斤，大概去年回來台灣覺得不需要那種體態就減重，目前92公斤左右。」
「也有想過自己幹嘛那麼傻。 」懷疑自己為何要減重，但楊敬敏認為，「畢竟是全職業賽制，球員要展現職業精神。要對得起自己、球迷和薪水。」就算被隊友虧「挑食」也沒關係。
楊敬敏透露靠著「戒糖」減重，少吃精緻澱粉、改吃地瓜等原型食物，不喝手搖飲料，從3月ABL停賽後開始執行，「都是職業球員了，想減就可以下定決心。開季前還想再瘦2公斤，目標90公斤。」
除了楊敬敏，夢想家「魔獸」李德威也減了12公斤，兩人外表都明顯大有不同，夢想家董事長張承中稱讚，兩球員為公開的秘密武器。