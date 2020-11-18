陳時中逛竹市東門市場　大啖台灣豬肉製品

明年1月1日起，全台所有豬肉及可供食用部位的食品都要清楚標示豬原料原產地，衛福部長陳時中今(18)日傍晚在新竹市長林智堅的陪同下、前往新竹市東門市場了解業者對豬肉原產地標示的實際運作情形。

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陳時中等人到訪曼谷市場、虎嘯小麵館、小東門及肆爺炒泡麵等店家，視察了解各店家豬肉產地標示狀況，他特地拉開口罩品嘗使用台灣國產豬肉製成的新竹貢丸串燒以及高粱豬肉香腸，用行動告訴消費者，只要業者標示清楚、就能吃得安心。

▲陳時中拉開口罩品嘗使用台灣國產豬肉製成的新竹貢丸串燒。(圖/記者金祐妤攝,109.11.18）

▲衛福部長陳時中今日傍晚在新竹市長林智堅的陪同下、前往新竹市東門市場了解業者對豬肉原產地標示的實際運作情形。 (圖/記者金祐妤攝,109.11.18）

此外、市府也會加強稽查人力，持續輔導業者落實原產地標示、強化溯源管理，透過稽查，提醒業者清楚標示產地來源，讓消費者能有所依據。

新竹市衛生局也提醒，明年豬肉標示新制上路後，若業者未依規定標示，依據《食品安全衛生管理法》，可處3萬到300萬元罰鍰，標示不實則處4萬到400萬罰鍰。