陳時中逛竹市東門市場　大啖台灣豬肉製品

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陳時中逛竹市東門市場　大啖台灣豬肉製品

記者金祐妤/新竹報導

calendar_today2020-11-18 19:00:57

陳時中逛竹市東門市場 大口啖台灣豬肉製品
▲陳時中等人到訪肆爺炒泡麵等店家，視察了解店家豬肉產地標示狀況，他並大口吃起店家肆爺炒泡麵特製的高粱豬肉香腸。(圖/記者金祐妤攝,109.11.18）

明年1月1日起，全台所有豬肉及可供食用部位的食品都要清楚標示豬原料原產地，衛福部長陳時中今(18)日傍晚在新竹市長林智堅的陪同下、前往新竹市東門市場了解業者對豬肉原產地標示的實際運作情形。

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陳時中等人到訪曼谷市場、虎嘯小麵館、小東門及肆爺炒泡麵等店家，視察了解各店家豬肉產地標示狀況，他特地拉開口罩品嘗使用台灣國產豬肉製成的新竹貢丸串燒以及高粱豬肉香腸，用行動告訴消費者，只要業者標示清楚、就能吃得安心。

▲陳時中拉開口罩品嘗使用台灣國產豬肉製成的新竹貢丸串燒。(圖/記者金祐妤攝,109.11.18）
▲陳時中拉開口罩品嘗使用台灣國產豬肉製成的新竹貢丸串燒。(圖/記者金祐妤攝,109.11.18）
陳時中表示，政府從源頭把關，唯有合格商品才能進入國內，店家主動標示食品來源更是累積商譽，藉此讓源頭、市場、餐桌都能安心選、放心吃，最初公告食品需要標示源頭，很多人直言小吃攤不會標示，「有點歧視味道」，今天看見東門市場都有標示，年輕攤商都對自己產品很有信心！以後還要多來嚐鮮。

「覺得很驕傲，台灣水準有夠高」陳時中說，東門市場的食材來源標示的很清楚，而透過產地標示，也讓大家重視生產履歷，從源頭到市場再到餐桌，產品都受到層層把關。

▲衛福部長陳時中今日傍晚在新竹市長林智堅的陪同下、前往新竹市東門市場了解業者對豬肉原產地標示的實際運作情形。
▲衛福部長陳時中今日傍晚在新竹市長林智堅的陪同下、前往新竹市東門市場了解業者對豬肉原產地標示的實際運作情形。 (圖/記者金祐妤攝,109.11.18）
林智堅表示，攤商標示讓消費者一眼就能辨識豬肉產地來源，買得安心也吃得安心，作為地方政府也會加強宣導、稽查，另外，因應秋冬疫情，衛福部提出防疫政策，呼籲民眾出入量販店、國民運動中心等8大場所都應配戴口罩。

此外、市府也會加強稽查人力，持續輔導業者落實原產地標示、強化溯源管理，透過稽查，提醒業者清楚標示產地來源，讓消費者能有所依據。

新竹市衛生局也提醒，明年豬肉標示新制上路後，若業者未依規定標示，依據《食品安全衛生管理法》，可處3萬到300萬元罰鍰，標示不實則處4萬到400萬罰鍰。

 

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