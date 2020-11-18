F-16戰機夜訓失聯！空軍：不排除空間迷向可能

空軍花蓮基地一架F-16A型單座戰機（機號6672），昨（17）日晚間6點05分由飛行官蔣正志上校駕機起飛執行例行性訓練任務，但是起飛後2分鐘於機場東北面8浬處失聯，空軍立即成立應變中心搜救中。空軍司令部今（18）日指出，機件故障可能性低，不排除是飛行員空間迷向造成飛機失聯。

我是廣告 請繼續往下閱讀