F-16戰機夜訓失聯！空軍：不排除空間迷向可能
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-11-18 20:32:20｜update2020-11-18 20:33:00
空軍花蓮基地一架F-16A型單座戰機（機號6672），昨（17）日晚間6點05分由飛行官蔣正志上校駕機起飛執行例行性訓練任務，但是起飛後2分鐘於機場東北面8浬處失聯，空軍立即成立應變中心搜救中。空軍司令部今（18）日指出，機件故障可能性低，不排除是飛行員空間迷向造成飛機失聯。
空軍司令部今晚舉行「1117專案調查摘報」說明記者會，由空軍司令熊厚基親自說明目前調查進度，熊厚基表示，飛機升空當時受訓飛行員回報空中2000呎疏雲、空中4000至7000呎密雲，皆可目視，符合訓練標準，且檢視6672號機維保紀錄無異狀。熊厚基認為，依現有無線電通聯紀錄與飛機修護等事證，該機起飛前各系統正常，且依6672號機爬升至7000呎等事證，機械故障可能性低。依天氣測報資料、該批飛行員描述事發時天氣、飛行事件等抄件，當時操作為黑夜，飛機爬升過程中進雲，且在雲中操作轉彎，不排除產生錯覺導致空間迷向。
針對外界質疑是否因為共機密集擾台，是否導致飛行員負擔過重？熊厚基指出，共機擾台與西南海空域用兵規劃，是由嘉義基地F-16、台南基地經國號戰機擔任警戒任務，不影響花蓮基地常態訓練，且事發時本批任務屬於常態訓練。熊厚基指出，海軍錦江級艦於0903時接收到疑似信標訊號，正刻正集中兵力加強搜尋。媒體詢問蔣正志當天執行夜航訓練時，上午曾開會，是否違反沒有休息滿8小時的規定？空軍司令部戰訓處長顏有賢少將表示，按照規定飛行員訓練彙編規定若有夜航任務，飛行員於12點30分後不能出勤，所以參與早上會議、12點之後沒有做任何事，並沒有違反規定。